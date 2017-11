Arrancó Argentina

El seleccionado argentino comenzó a entrenar ayer de cara al debut del jueves en las eliminatorias americanas de Fiba para el Mundial de China 2019. El duelo será en La Rioja frente a Paraguay.

El equipo albiceleste concentró por la mañana en el Hotel Boca y por la tarde realizó su primera práctica en el estadio Polideportivo Roberto Pando de San Lorenzo, con doce de los trece convocados para estos primeros dos encuentros del camino mundialista.

A las órdenes de Sergio Hernández y su nutrido cuerpo técnico trabajaron Nicolás Aguirre, Lucio Redivo, Máximo Fjellerup, Eric Flor, Gabriel Deck, Marcos Mata, Leonardo Mainoldi, Javier Sáiz, Luis Scola, Lautaro Berra y Marcos Delía.

Solamente resta que llegue Nicolás Laprovittola, quien lo estará haciendo en las primeras horas de hoy desde Rusia. Tras el entrenamiento matutino habrá atención a la prensa. Por la tarde viajarán a La Rioja para cerrar allí los detalles del duelo.

Argentina jugará su primer partido de eliminatorias desde las 21.15 del jueves en el estadio Superdomo de La Rioja, frente a la selección paraguaya, que es dirigida por el rosarino Luis Oroño. Son apenas un puñado de horas las que separan al país de su comienzo en el nuevo recorrido clasificatorio a la próxima Copa del Mundo, que en este caso ya no será con un torneo en sede única sino que se extenderá en ventanas durante toda la temporada imitando al fútbol.

Argentina integra el grupo A de las eliminatorias americanas y, además de los guaraníes, también tendrá como rivales a Panamá y a Uruguay. En esta primera fase se llevarán a cabo partidos de ida y vuelta, mientras que solamente los tres mejores clasificados pasarán a la siguiente instancia de la competencia.

El segundo partido de esta primera tanda lo disputará el domingo 26 ante los centroamericanos en condición de visitante, por lo que hay toda una logística programada: en la madrugada del viernes (apenas unas horas después de enfrentar a Paraguay), la delegación retornará al aeropuerto de Ezeiza, donde combinará con un vuelo de Copa Airlines, directo a Panamá.





Temperley ganó la Liga de Honor

Temperley venció anoche a Náutico por 70 a 66 en cancha de Echesortu y se quedó con la Liga de Honor de la Rosarina en categoría Sub 19. En el cuadrangular final, el equipo de Marcelo Roig había derrotado previamente a Talleres de Villa Gobernador Gálvez (fue tercero) y a Echesortu.

Por su parte, en la definición de la Liga B, Ciclón superó como local a San Telmo de Funes por 69 a 45 y también se dio el gusto de festejar tras un fin de semana largo repleto de victorias. El tercer puesto fue para Calzada, que superó a Newell's.

Mientras tanto, en el inicio del cuadrangular de Liga A, en El Tala, Atalaya venció a Unión y Progreso 56 a 52, en tanto que el local derrotó a Alumni de Casilda por 71 a 54.

En las próximas semanas habrá definición de Sub 13, Sub 15 y Sub 17 en sus diferentes niveles.

En cuanto a las categorías superiores, la Asociación Rosarina se encuentra trabajando para poder confirmar los estadios y fechas de los cuadrangulares finales de cada una de las categorías. El deseo de la dirigencia es poder dar a conocer esta tarde los detalles de la definición y separar las finales,

En principio, la idea era que el de la divisional A2, en el que estará en juego el segundo ascenso, comience mañana y sea el primero en jugarse. Los protagonistas serán Gimnasia, Alumni de Casilda, Unión y Progreso y Provincial. Después llegará la definición de primera B, que esta noche cerrará la fase regular con Libertad v. Talleres de Arroyo Seco, Sportivo Federal v. Atlético Fisherton, Red Star de San Lorenzo v. Unión de Arroyo Seco, Garibaldi de Fray Luis Beltrán v. Newell's, Calzada v. Universitario y Ben Hur v. Central.