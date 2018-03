Armar la lista, un rompecabezas para Sampaoli

El entrenador del seleccionado argentino, Jorge Sampaoli, anticipó antes del partido con España que ya tenía "en mente" el "80 por ciento" de la lista de jugadores que iban a estar en el Mundial de Rusia, entusiasmado por la victoria previa sobre Italia en Manchester, pero después de la catastrófica caída ante La Furia el armado de esa nómina de 23 integrantes se le volvió un verdadero rompecabezas.

Los 32 participantes de la Copa del Mundo deberán presentar una lista previa de 35 componentes el próximo 14 de mayo, que deberán actualizar a 23 el 1º de junio (el certamen comienza el 14).

Sin embargo, Sampaoli tiene decidido nombrar a los 23 en primera instancia, porque alega que cuando debió hacer lo mismo para el pasado Mundial de Brasil, en ocasión de estar dirigiendo al seleccionado de Chile, le costó mucho "explicarles las razones de sus exclusiones a los 12 jugadores que se iban a quedar afuera".

Claro que hoy, a un mes y medio de tener que definir esa lista, el técnico se está replanteando muchas situaciones y seguramente necesitará más tiempo del que imaginaba para confeccionarla. Es que la última prueba fue decididamente negativa y ya no habrá más oportunidades de seguir trabajando en competencia, puesto que el último juego antes del Mundial lo tendrá Argentina el 9 de junio en Tel Aviv frente a Israel, a una semana exacta de su debut ante Islandia (el 16 en Moscú).

De todas maneras, para el entrenador de Casilda "la base está" y la componen los que forman parte de los orígenes de esta generación de futbolistas que vienen de perder tres finales consecutivas en el Mundial de Brasil y las dos Copa América de Chile 2015 y Estados Unidos Centenario 2016.

Estos futbolistas son los arqueros Sergio Romero y Nahuel Guzmán; los defensores Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi y Marcos Rojo; los volantes Lucas Biglia, Javier Mascherano, Angel Di María y Ever Banega, más los delanteros Lionel Messi, Sergio Agüero y Gonzalo Higuaín.

A esta docena de futbolistas se sumará un grupo de "nuevos" más otro de "muy nuevos" que forman parte del recambio que debió hacerse con más antelación.

Entre las caras nuevas están Manuel Lanzini, Giovani Lo Celso y Maximiliano Meza y los que vienen pidiendo pista como Federico Fazio y el volante izquierdo Marcos Acuña.

Sampaoli se siente identificado con el juego que le hace desplegar a Independiente su colega Ariel Holan y de hecho frente a los españoles jugaron como titulares tres de los componentes del último campeón de la Copa Sudamericana, los laterales Fabricio Bustos y Nicolás Tagliafico, más el mencionado Meza.

El arquero Wilfredo Caballero quedó expuesto en la goleada ante España. Habrá que ver las chances de Agustín Marchesín que puja por el tercer cupo de guardameta detrás de Romero y Guzmán. Y ¿Franco Armani?

Un caso particular es el del joven Lautaro Martínez (20 años), a quien Sampaoli siguió durante los últimos partidos de Racing en la Superliga y se entusiasmó con su capacidad goleadora, pero esto tornó en desencanto cuando lo vio entrenar junto a futbolistas que actúan en Europa y reconoció que al bahiense "le falta una marcha más en la toma de decisiones" para estar entre los delanteros que irán a Rusia. ¿Y Mauro Icardi tendrá una nueva oportunidad?

Otros que están en duda son Diego Perotti, Angel Correa, el zaguero Ramiro Funes Mori, Paulo Dybala, Eduardo Salvio, Cristian Pavón, Nicolás Pareja, Alejandro Papu Gómez, Pablo Pérez, Enzo Pérez, Leandro Paredes y Lautaro Acosta.

De todas formas, por lo visto en la última imagen que quedará en la retina de todos después del 1-6 ante los españoles, esta lista mundialista será para los argentinos la de "Messi y 22 más".