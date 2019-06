Armani y un gesto innecesario

El casildense Franco Armani se tomó algo de revancha cuando eligió el palo izquierdo y llegó muy bien a desviar el penal ejecutado por Derlis González a los 62’, apenas algo más de cinco minutos después de la igualdad de Messi. El gesto, innecesario, del arquero de River llevándose el dedo a la boca pidiendo silencio para acallar voces fue la imagen clara de la bronca que tenía por varias críticas a su rendimiento en el arco de la selección.

Armani no había sido responsable de los goles en el 0-2 ante Colombia en el debut, pero igual no recibió buenas críticas. Tampoco en partidos anteriores, o al menos no demostró similares actuaciones a las que acostumbró en River en competencias internacionales.

El uno tampoco pudo hacer nada para evitar la conquista paraguaya de anoche porque fue un muy buen centro atrás de Almirón que Sánchez conectó para dejarlo sin chances.

El nacido en Casilda fue el elegido por Scaloni por sobre Andrada (luego lesionado y afuera de esta copa) y ya le había dado la titularidad en el último amistoso contra Nicaragua, en el que no pudo dejar el arco en cero por el gol de penal sobre la hora. Y en el anterior amistoso que jugó, frente a Venezuela, tuvo que buscar la pelota en el fondo de su arco tres veces, también una por penal.