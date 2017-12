Armani presiona para venir

Van por él. River apuntó a Armani.

River hizo ayer una oferta formal por el arquero Franco Armani y, aunque fue considerada insuficiente por Atlético Nacional de Colombia, el jugador presiona para forzar su salida.

Según reconocieron fuentes cercanas a la negociación, la propuesta fue de dos millones de dólares, pero la respuesta fue tajante: se va sólo por la cláusula de salida, que es exactamente el doble de ese dinero. No obstante, Armani le hizo saber a la dirigencia de Atlético Nacional que quiere irse a River y por consiguiente no se descarta que, si se mejora la propuesta económica, la institución cafetera termine desprendiéndose de él. El argentino de 31 años es el apuntado para cubrir un puesto en el que no dieron seguridad Germán Lux y Augusto Batalla (cedido a Atlético Tucumán) en los últimos tiempos. Junto al delantero Lucas Pratto, Armani es una de las prioridades del entrenador Marcelo Gallardo para el equipo que afrontará la temporada 2018, que incluye la Copa Libertadores.

El presidente de Atlético Nacional, Andrés Botero, reconoció que Armani le pidió regresar a Argentina pese a que su contrato vence en el 2019. "Hay un ofrecimiento por Franco Armani. Él dice que quiere buscar otros aires", aseguró Botero durante la conferencia de prensa en la que presentó a su flamante entrenador, el también argentino Jorge Almirón. La intención de Botero y de la dirigencia de Nacional, incluso de Almirón, es que Armani "siga por lo menos un año más".

¿Te gustó la nota?