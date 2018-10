Armani dijo que no es grave

Molestias. Armani no irá a la gira.

Lo que se suponía fue lo que arrojó el estudio: distensión en el recto anterior de la pierna derecha. Franco Armani se sometió ayer a estudios médicos en la clínica Rossi y se confirmó el diagnóstico que ya era extraoficial el domingo, luego del partido que River le ganó a Sarmiento de Chaco por la Copa Argentina y que dejó al arquero abajo del avión para participar de la gira de la selección argentina por Arabia Saudita.

Al salir de la clínica, Armani habló con los periodistas y se refirió a la gravedad de la lesión. "No es nada grave. Es una distensión en el recto. Voy a llegar bien al partido contra Gremio", expresó sobre el encuentro de ida de la semifinal de la Libertadores que se jugará el 23 en el Monumental. Con respecto a la polémica que se armó en cuanto a su baja de la selección para la gira, dijo: "La determinación final fue que me quedara y que no hiciera un viaje tan largo".