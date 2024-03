Aristu, otro alero trotamundos surgido de la inagotable cantera del básquet rosarino

"Mi viejo fue quien me transmitió la pasión por la naranja al jugar conmigo en el patio de mi casa con un aro . Después me llevó a Provincial y ahí me encantó; vivía con la pelota y él me acompañaba a todos lados", rememora con cariño respecto a sus primeros pasos como jugador de Provin en las categorías infantiles hasta transformarse en el alero que es en la actualidad.

En ese sentido, destaca: "Nosotros somos nómades. Al margen de que somos apasionados requiere mucho trabajo y una dedicación porque siempre estás lejos de tu familia. A pesar de que no sea una distancia no tan extensa, se siente pero después te terminás acostumbrando. Y estuvo muy buena esa experiencia porque me fui a Sunchales y ahí cerca había una persona amiga de la familia que me dio una mano y me acompañó, más allá de que mis viejos viajaban a verme y me acompañaron siempre hasta que empecé a buscar mi norte".

En el historial de este jugador de 1,95 metro figuran dos ascensos, uno con Instituto de Córdoba (2014-2015) y otro con Comunicaciones de Mercedes (2016-2017) cuando aún era sub-21; un salto a Boca (2017), con quien compartió vestuario y partidos con Adrián Boccia, histórico goleador xeneize; Platense (2018), donde disputó instancias finales de la Liga Argentina. Luego pasé por Unión de Santa Fe (2019-2019) y Racing de Chivilcoy (2019-2021), donde estuvo dos años interrumpidos por la pandemia para volver "con todas las ganas", como asegura.

Luego de su paso por la Academia de Chivilcoy recaló en Jáchal, Independiente de Oliva y Quilmes de Mar del Plata, donde también disputó la Liga Argentina durante 2022 y 2023 hasta que se anunció su fichaje para reforzar la plantilla de Hispano.

Rosario, una cantera inagotable de jugadores

Al margen de que Rosario es una ciudad que respira fútbol, Aristu asegura que el básquet de Rosario es una buena cantera y siempre tuvo buen nivel. "La gente siempre acompañó en todos los estadios y por eso es un deporte tan pasional cuando se juegan los partidos", destaca.

En ese sentido, destaca: "Fijate que los clubes de barrio hasta tienen hinchada, van con las banderas y llenan las canchas y siempre se transforma en un clima de mucha pasión. Eso es lo que permite que salgan también muchos jugadores y luego vuelvan para cerrar sus carreras, por eso se mantiene un nivel muy competitivo y clubes participando del Torneo Federal".

Los entrenadores que le marcaron el camino

Cuando le toca responder por los entrenadores que le forjaron su carrera, Matías recuerda a Enrique "Quique" Lancellotti y Leonardo "Leo" Baccile, a quienes los tuvo en Provincial en su etapa de formación. "Fueron muy importantes para mí. Y después tuve técnicos importantes en mi trayectoria he aprendido muchísimo con todos", valora.

En declaraciones a La Capital, Leo Baccile destaca que Matías es, ante todo, “una excelente persona, que tiene una hermosa familia y siempre fue muy buen compañero dentro y fuera de la cancha”.

En lo que respecta al plano deportivo, comenta que “siempre se destacó por sobre el resto por su potencia y capacidad de salto, tremendo primer paso a la derecha para llegar con facilidad al aro y prácticamente letal en contraataques a cancha abierta”. Y como si todo eso fuera poco, apuntó que también es “muy buen tirador de tiros libres”.

aristu2.jpg

“Con el tiempo desarrolló un muy buen tiro de 3 puntos a pie firme, siempre dispuesto a entrenar, a escuchar y a mejorar. Estas virtudes le fueron suficientes para llegar a la selección argentina u15 y al quinteto ideal del campus NBA Latinoamérica que recuerdo con gran orgullo”, redondeó para graficar las aptitudes deportivas del alero.

No obstante, Aristu también agrega que guarda gratos recuerdos de Ramón "Tulo" Rivero cuando salió campeón con Comunicaciones de Mercedes; de Diego D' Ambrosio, en Racing de Chivilcoy; y ahora en Hispano Americano, de Eduardo "Chiche" Japez, a quien conocía cuando era asistente técnico en los seleccionados de Argentina que le tocó participar: un Sudamericano sub-15 (campeones), campeonato FIBA de las Américas Sub-16, Mundial FIBA Lituania Sub-17.

"A Chiche lo aprecio tanto en lo deportivo y como persona; soy de la camada de Gabriel Deck y Luca Vildoza. Cuando tuve mi primera convocatoria al seleccionado yo todavía jugaba para Provincial y salimos campeones en Colombia al ganarle a Brasil en la final. Después me recluta Libertad de Sunchales y luego viene el FIBA de las Américas en Cancún y quedo en el proceso de selección para jugar el Mundial de Lituania", recuerda con aprecio.

El regreso a Provin y el recuerdo con Adrián Boccia en Boca

El alero revela que mantuvo charlas con los directivos de Provincial para volver este temporada que el club del Parque milita en la Liga Argentina, pero esa posibilidad no pudo darse ya que su futuro estaba en el club patagónico. No obstante, no ahorró elogios para destacar el proyecto que lleva adelante el club desde hace años y que hoy le está dando sus frutos.

"Quedó una relación muy linda con Provincial. Formaron un proyecto que comenzó de menor a mayor y se encontraron con resultados antes de lo esperado, pero supieron transitarlo y llevarlo a cabo; lo están haciendo muy bien y con mucho profesionalismo, con Pablo Fernández y Adrián Bocchia, quien fue goleador histórico en Boca, donde también compartí plantel con él cuando yo era un sub-23 y él era uno de los referentes", subraya.

aristu4.jpg

En eso memora su paso por Boca, con quien compartió minutos de juego y estadía con el rosarino Boccia. "Siempre lo recuerdo como una experiencia muy linda porque éramos los dos de Rosario. Boca fue un cambio a un club que tiene una estructura profesional de otro nivel: infraestructura, staff, indumentaria, gimnasio, instalaciones... todo", asegura.

Hoy Matías vive en Río Gallegos, al calor del público y de la calefacción propia de las instalaciones producto del clima frío y hostil de aquella ciudad patagónica, pero así las cosas se las ingenia para pasarla bien y sentirse cómodo, en compañía de otro rosarino: Geremías Cardona, de paso por Sportsmen Unidos.

"Estoy muy cómodo y disfruto el día a día, después no sabemos qué pasará. Mi objetivo es crecer, tratar de mejorar como jugador. Obviamente que si puedo volver a lugar la Liga Nacional sería muy especial, pero de todos modos me gusta buscar equipos que puedan competir", comenta para destacar que esa liga de ascenso es "muy competitiva y muy pareja" y que con Hispano están "compitiendo de igual a igual con todos y tratando de llegar lo más lejos posible para soñar con un ascenso".