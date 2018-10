Arismendi: "En el subconsciente está presente el clásico"

Viene de otro lugar. Tiene otra cultura. Pero Diego Arismendi sabe perfectamente lo que representa vivir y sentir un clásico. En pocos días más tendrá la enorme chance de ser parte de la cita más intensa y esperada que siempre tiene nuestra ciudad. El Central v. Newell's, por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina, está a la vuelta de la esquina. Y el polifuncional jugador charrúa sabe que para los mortales de Arroyito y del Parque no será una cita más. "Nunca jugué este derby, pero en Uruguay tengo varios. Allá también se vive con mucha intensidad. En ese sentido, somos pasionales como acá", apuntó en el inicio del mano a mano que le concedió ayer a Ovación. "A la vez sé que como jugador y profesional debo estar pensando en lo primero, que es Unión. Porque el domingo (mañana) tendremos que afrontar un partido muy importante en nuestro estadio. Sin embargo, en el subconsciente siempre está presente el clásico. Por eso que hay que tratar de no mirar más allá de lo que viene para que no nos afecte", añadió el ex futbolista de Nacional de Montevideo.

¿Te hablaron de la fiesta que se vive en esta ciudad cuando hay un derby?

Sí, por supuesto. Además vi muchos partidos clásicos desde mi país. Se nota que el hincha de esta ciudad es muy pasional. Y eso también está bueno.

¿El hecho de que Central tiene algunos jugadores con molestias o lesionados los condiciona algo o aún no se preocupan porque no está la fecha definida?

Lo que pasa es que al no saber cuándo tenemos que jugar no podemos pensar en nada. Sin embargo, el plantel sigue trabajando para encarar cada partido con la misma responsabilidad. Lo que sí, llegada la fecha del clásico espero que podamos contar con todos los compañeros. Y si no, estoy convencido de que quienes entren o les toque estar ese día, dejará todo en la cancha.

¿Cómo tomás que vas a salir de titular por primera vez en el Gigante?

Es algo lindo, esperado también. Me gusta jugar cuando una linda presión. Sé además que hay cierta expectativa generada sobre mí, por lo que espero estar a la altura de las cosas. No sólo el domingo (mañana) sino también cuando me toque salir de titular o entrar. Lo más importante es siempre lo colectivo.

¿Cómo te sentís luego del desgaste físico y quizás hasta emocional que te produjo el partido con Almagro?

Recuperándome bien, por suerte. Mientras estuve en cancha me vi bien. Aunque terminé cansado sobre el final porque acá es otro ritmo y fútbol. Se nota la diferencia con respecto a las características que hay en mi país. Pero más allá de todo, estoy bien y con ganas de hacer un buen papel cada vez que me toque jugar.

¿Te pusiste a pensar que entraste en el equipo por el Colorado Gil, quien es una pieza muy valiosa en lo táctico?

No lo miro por eso lado, pero lógicamente se sintió que no haya estado. A la vez sé que somos dos jugadores de distintas características. Independientemente de eso, espero que si nos toca jugar juntos alguna podamos complementarnos sin problemas.

¿Ya entendiste de qué se trata el fútbol argentino?

Sí, le voy agarrando la mano. Si es que me toca estar el domingo (mañana), será mi tercer partido en la Superliga recién y el segundo como titular. Sé que el fútbol no sabe esperar o no te da mucho plazo. Por eso es que intento entrenar bien a diario y aprovechar el lugar cuando el entrenador lo dispone.

Pero Bauza dijo que cumpliste con lo que te asignó en la Copa Argentina y hasta te ratificó en el puesto.

Habrá que jugar bien entonces.

Incluso remarcó que podés cumplirle tanto en el medio como en la zaga central.

Es que es así. En Nacional (Montevideo) jugué en la zaga el año pasado. Luego volví al medio. Puedo adaptarme a cualquiera de las dos posiciones en ese sentido.

¿A qué apuntás desde lo personal?

A seguir adaptándome bien. Espero continuar agarrando ritmo en el día a día y mejorar con el paso de los partidos.