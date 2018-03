Argentino y una derrota que duele

Odi salvó la ropa en los salaítos.

Gustavo de los Rios

Argentino dio un paso en falso en la carrera por el primer ascenso y ante Claypole, uno de los colistas del torneo, perdió por 2 a 1 y no pudo achicar diferencias a Victoriano Arenas, líder del torneo.

Con diferentes realidades llegaban el penúltimo y el sexto torneo . Los locales con seis derrotas consecutivas necesitaban un triunfo para salir de la zona de desafiliación y los salaítos para seguir en los puestos de vanguardia.

Los albos tomaron el control de las acciones en los primeros minutos y, a los 12, Franco Tordini sacó un centro al corazón del área y el golero Romero se tuvo que esforzar para mandar el balón por arriba del travesaño.

La reacción no se hizo esperar para los tamberos y a los 13 Riveros habilitó a Formato, el volante ofensivo se filtró entre los defensores y con un tiro cruzado venció a Rodríguez para establecer el 1 a 0.

A partir de la apertura del marcador, el salaíto fue en busca de la igualdad y contó con dos situaciones por intermedio de Bartomioli y Reinoso. Con el triunfo de Claypole se fueron al descanso.

En el complemento los albos manejaron el trámite, buscaron el gol pero chocaron con la defensa del local. A los 58 Iramaz se equivocó en la salida, Aranda aprovechó el error y con un tiro esquinado marcó el 2 a 0 para el tambero .

Con mucho amor propio el salaíto fue a buscar el descuento y Leonardo Odi, a los 63, puso el 2 a 1. El albo se agrandó, fue por la igualdad pero no tuvo profundidad.

En el final, el cotejo se hizo de ida y vuelta, el local pudo aumentar pero el golero Rodríguez se lo privó con dos atajadas.

Argentino se equivocó dos veces, lo pagó caro y se vino sin nada desde Claypole, que con poco se quedó con un triunfo impensado.

