El plantel salaíto retomó ayer los trabajos en el Olaeta, en un año bravo porque está a 1 punto de la desafiliación. Y lo hizo con no muy buenas noticias. El DT Damián Sciretta condujo la práctica en medio del dolor por el fallecimiento de su abuela y ya no tendrá al volante Matías Recalde, que se fue a Jujuy. Y Facundo Camafreita no se presentó y su futuro es incierto.