Argentino visita a Mercedes con la premisa de seguir escalando en la Primera D

El equipo de barrio Sarmiento dirigido por Juan Pablo Suárez no puede tener margen de error sí quiere quedarse con el torneo Apertura

Los salaítos no tienen mucho margen de error si quieren terminar en lo más alto de la tabla. Vienen de ganarle 2 a 0 en el Olaeta a Deportivo Paraguayo y hoy tienen una oportunidad inmejorable de sumar de a tres nuevamente para seguir luchando contra un rival que todavía no pudo ganar en el torneo y se encuentra último en las posiciones. Pero los partidos hay que jugarlos y no subestimar a nadie.