Argentino quiere ser bien Canalla

Respecto al equipo es sabido que su entrenador Daniel Fagiani tiene como forma de trabajar no dar mucha información al respecto, por lo cual son todas especulaciones las que se puedan hacer respecto al once inicial que saldrá a enfrentar a los canallas. Todo parece indicar, que de no mediar sorpresas de último momento, que podrían ser los mismos once jugadores que estuvieron en la fecha pasada ante el Tambero, aunque el secreto se develará cuando la planilla esté disponible para la prensa una hora antes del partido.