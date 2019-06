No se hizo público, la dirigencia sigue reuniendo toda la información posible. Pero en las próximas horas Argentino presentaría un pedido formal en la Asociación del Fútbol Argentino para reclamar que le den por ganada la serie de semifinales del reducido por el 2º ascenso a la Primera C, por la mala inclusión de un jugador de Real Pilar. En concreto, consideran que es un jugador con contrato profesional, que ya actuó en carácter de tal en la reserva de Argentinos Juniors y que por lo tanto no podría actuar en la Primera D, que es para aficionados.

Argentino considera que el zaguero de Real Pilar David Santiago Sueldo tuvo contrato profesional y disputó 10 partidos en la reserva de Argentinos Juniors. En ese sentido, hasta aún puede encontrarse la noticia de la firma del primer contrato en un tuit oficial del bichito, allá por diciembre de 2015. Pero también están los registros de los encuentros jugados. Si bien no jugó en primera división, se consideran "oficiales" los partidos de la división menor. El contrato de Sueldo quedó oficialmente rescindido en septiembre de 2018.

El reglamento dice que los jugadores deben ser "aficionados", pero hay excepciones: aquellos cuyos pases sean del club, hayan sido cedidos a préstamo a entidades profesionales y retornen; aquellos que desciendan de la C y no interrumpan su vínculo y los que no hayan disputado partidos oficiales. El reglamento no habla de primera o reserva, pero claramente la reserva es un partido oficial. Sueldo jugó los 4 partidos de esta temporada ante Argentino pero ahora saltó la cuestión y desde ayer temprano la dirigencia prepara su presentación. Será difícil pero los salaítos defenderán sus intereses como corresponde.