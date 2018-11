Argentino ganó y dio otro salto en la Primera C

Argentino pegó el golpe. Se quedó con los tres puntos ante Deportivo Paraguayo y, de esta manera, no dejó pasar una oportunidad de dar otro salto en la tabla de posiciones. No podía dejar pasar la chance, menos aún ante un rival que deambula por el fondo de la tabla de la Primera C y jugando en casa.

El salaíto se plantó en cancha como patrón de estancia y a partir de ahí controló las acciones. Y la diferencia la consiguió en la primera mitad cuando Heredia capitalizó un centro de Olocco para romper el cero.

Desde ahí el equipo de Vaquero buscó imponer su dominio y tuvo diversas situaciones como para vencer a la visita con mayor diferencia, pero falló en el intento y se tuvo que conformar con el 1-0. Por eso el DT sostuvo que el resultado no arrojó lo sucedido en la cancha.

Con la victoria Argentino quedó cuarto, a tres del líder y ahí nomás de la meta de terminar entre los tres primeros. La misión trazada para conseguir un lugar en la Copa Argentina.