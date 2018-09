Argentino debutó con más sombras que luces

Si Argentino fuese una serie de Netflix, los comentarios sobre el estreno de esta novena temporada del salaíto en la Primera D estarían minados con el emoticón del pulgar para abajo.

Es que la puesta en escena del equipo de Marcelo Vaquero en esta derrota por 1 a 0 contra Central Ballester en el Olaeta estuvo muy debajo de las expectativas que se generaron. Los 14 intérpretes de Argentino tuvieron flojas actuaciones sobre las tablas. Y dos de sus actores principales, léase Camafreita y Bartomioli, ya no estaban en la cancha a comienzos de la segunda mitad de la obra. El primero tuvo que salir lesionado a los 15', mientras que el segundo sufrió una baja de presión que no le permitió desnivelar a su marcador en los 45 minutos que jugó. Y como si esto fuera poco, cuando la película pedía un acto de rebeldía para dar vuelta la historia y que esta primera serie terminara con final feliz, esa escena nunca llegó. Y la gente se fue con más pesimismo que optimismo respecto a las emociones que puedan entregar los próximos 29 capítulos de esta temporada. El director, Marcelo Vaquero, deberá dar un golpe de efecto para que este buen plantel no entre en la intrascendencia.

Porque Argentino sabe que tiene jugadores de sobra para ingresar nuevamente al reducido. Pero sus futbolistas deben mostrar otro tipo de actitud para volver a enamorar a sus hinchas con buen juego, como lo hicieron no hace mucho tiempo, sobre todo en condición de local.

Del partido de ayer no hay mucho para analizar. Con un campo de juego en pésimas condiciones por la crisis que atraviesan los clubes de la D, que no pueden invertir como se debe en sus terrenos, no les quedó otra a los dos equipos que jugar más por arriba y a una segunda pelota que por abajo. Y por decantación el cotejo se definió a favor de los canallas de José León Suárez, con un cabezazo de De Benedetti tras un tiro de esquina. Fue a los 35' del primer tiempo y hasta allí, excepto un par de situaciones que tuvo Central Ballester por errores defensivos que tuvieron que ver más con el campo de juego que por impericia de los futbolistas de Argentino, no había pasado nada. Tras verse en desventaja el salaíto pudo igualarlo con un cabezazo de Córdoba y dos jugadas colectivas que Reinoso no pudo transformar en gol.

Pero no pudo ser y habrá que esperar hasta el próximo capítulo.