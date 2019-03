Argentino cayó y quedó muy lejos de la cima

No pudo. Bembo buscó desbordar pero fue bien controlado por la defensa local.

Argentino no hizo pie en Merlo, su homónimo cerca del final no lo perdonó y se quedó con un triunfo por 1 a 0 que lo dejó más cerca del ascenso directo a la Primera C. Con la derrota los salaítos quedaron en la 4ª posición a 11 unidades, en el cierre de la 23ª fecha de la D.

El choque en cancha de Argentino de Merlo era muy importante porque los locales con un triunfo, como pasó, quedarían más cerca del sueño de ascender a la C, mientras que para los albos vencerlos era acortar a cinco puntos la diferencia y con la chance de que en la próxima fecha los líderes quedarían libres. Pero no se les dio.

La primera emoción llegó a los 12' cuando en un pelotazo al área May tocó el balón con la mano y el árbitro Battaglia sancionó penal. Salvador reventó el travesaño del arco salaíto y la pelota no entró.

El local siguió buscando abrir el marcador y a los 25' Salvador con un soberbio cabezazo exigió al arquero Rodríguez. En la contra a los 31', el albo pudo llegar al gol cuando May metió un buen cabezazo que fue sacado en la línea.

La segunda etapa comenzó con otro testazo de May a los 47' que salió muy cerca del palo derecho, mientras que el local adelantó las líneas y a los 25' Cuenca exigió a Rodríguez.

En el mejor momento de los locales llegó una contra salaíta (72') en la que Camafreita mandó un centro rasante al corazón del área y Bartomioli de arremetida y solo ante Pedelacq remató muy débil.

Y cuando el cotejo se moría en cero (88') llegó un remate de Achucarro, Rodríguez controló a medias, y Cuenca aprovechó el rebote para estampar el 1-0 que dejó al salaíto muy lejos de la cima.

"Todavía falta mucho"

Con toda la bronca por haber perdido un cotejo clave en el final, Julián Bembo dio la cara después de la derrota ante el líder de la D. "Cuando lo teníamos controlado llegó el gol de Argentino de Merlo y todo se derrumbó. Ahora hay que pensar en el próximo cotejo ante Juventud Unida y volver a la victoria. Todavía falta mucho", dijo el mediocampista al término del cotejo.