Más abajo no hay lugar en los torneos de AFA, el último puesto en la Primera D es el peor. Y ahí quedó Argentino al perder 2 a 1 con Claypole el partido pendiente de la 2ª fecha. Aunque no se trata de la tabla de posiciones del Clausura (suma sólo un punto en 4 partidos) sino de la tabla acumulada de los dos torneos, con 12 unidades en 17 cotejos, uno menos que Muñiz y a 4 de Central Ballester, que son con los que en “teoría” pelearía la desafiliación por un año.

Lo de “teoría” refiere a que existe un acuerdo tácito de que no habrá desafiliación a fin de temporada. Es que con el régimen de ascensos y descensos la D quedaría reducida a 13 equipos y no es un número como para disputar un torneo (hoy son 14). Y, además, no hay equipos desafiliados que esperen por volver. ¿Sumar clubes? Es una chance, pero no sería lógico que los de siempre queden afuera (Argentino o quién fuere) para que ingresen nuevas instituciones.

Quedan 9 partidos para el final y el próximo será el miércoles en el Olaeta y nada menos que ante Central Ballester, rival directo, en el cierre de la 5ª fecha que comenzará hoy con Atlas (10) v. Liniers (11).

En cuanto al partido de ayer, el salaíto la peleó de entrada pero rápidamente quedó en desventaja por el gol de xxxx (xx’). También pudo igualar, pero el segundo grito de Claypole a los xx’, lo golpeó duro.

La esperanza de rescatar al menos un punto se iluminó con el gol de xxxxx (xx’) pero la oscuridad del último puesto quedó expuesta con el final y el 1-2 con el que Argentino cayó hasta lo más bajo.