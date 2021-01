Argentino busca clasificarse para seguir soñando con el ascenso

Para Argentino no es una fecha más, es una jornada muy importante para sus aspiraciones en la lucha por lograr el ansiado salto de categoría.

Esta tarde en el estadio Malvinas Argentinas de San Miguel, el albo buscará plasmar todo lo bueno que realizó en las primeras cuatro jornadas donde obtuvo tres victorias y una igualdad para ser líder de la zona con 10 unidades. La parada es muy importante de cara su futuro deportivo.

Con ese panorama y a dos fechas de finalizar la primera parte del certamen, los dirigidos por Sciretta le llevan 3 puntos a Puerto Nuevo, equipo que hoy tendrá fecha libre.

Y a su vez de los tres equipos que tienen 6 unidades, dos juegan entre sí (Central Ballester ante Centro Español) y el restante Juventud Unida con 6 puntos será rival de los albos y en el última fecha queda libre.

Para el mediocampista Alexis Alvarado, el encuentro de esta tarde es una final anticipada para llegar a la segunda parte del certamen de la Primera D con la ilusión de pelear el ascenso a la Primera C.

“El equipo va a salir ganar desde el primer momento para obtener un triunfo que nos deje clasificados para la etapa final. Tanto el cuerpo técnico comandado por Damián Sciretta y los jugadores no pensamos en otro resultado, tenemos plantel para salir a ganar en cualquier cancha. Quedó demostrado en los cuatro partidos que jugamos y ante Juventud Unida no será la excepción”, tiró el volante creativo que tienen los albos.

Alvarado fue uno de los jugadores en que el DT Sciretta confió para jugar este certamen y está cumpliendo con creces en cada presentación. Es el abanderado del fútbol del albo y va por más.

“Soy hincha de Argentino, jugué en el club 10 años, me convocaron para poder luchar por el ascenso a la C y no dudé un instante. Voy a dejar todo para que el salaíto pueda dar el salto de calidad y estamos bien encaminados”, dijo el Gallego Alvarado.