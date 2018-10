Argentina ya tiene su Marco dorado

Los buscadores de talentos lo encontraron. Se llama Marco Giordano, nació hace 18 años en Rosario y ayer fue la figura de la final del básquet 3x3 de los Juegos Olímpicos de la Juventud, en la que Argentina se quedó con el oro tras ganarle 20 a 15 a Bélgica. "Estamos muy contentos, tengo millones de mensajes y no alcanzo a contestar todos: estoy a full. Esto es algo inexplicable, estoy feliz por mí y mis compañeros", dijo el base del equipo ayer en diálogo con Ovación. Un Marco dorado.

No hay equipo de selección al que no se le busque por estos días un apodo. Y el del plantel de Giordano, Juan De La Fuente, Fausto Ruesga y Juan Hierrezuelo no fue la excepción. Durante los juegos los llamaron "Los inconscientes", por no titubear al momento de adelantar que les ganarían a todos los rivales. Y cumplieron. Los pibes ganaron seis de los siete partidos que disputaron en la competencia (la única derrota fue ante Estados Unidos) e incluso vencieron ayer al agobiante calor que se apoderó de la jornada.

En el Parque Urbano de Puerto Madero y ante una multitud eufórica (con Sergio Hernández, entrenador de la selección mayor como testigo) los chicos dirigidos por Juan Gatti fueron mucho más que el combinado belga que había llegado invicto y con mucha confianza. Los europeos habían mostrado un notable juego interior durante el campeonato, pero no pudieron ratificarlo ante Argentina, por la intensidad y agresividad defensiva del conjunto, y la enorme tarea defensiva de Ruesga.

De todos modos no hubo espectador ni medio de comunicación que dejara de destacar el juego descomunal del rosarino Giordano. Los más impacientes o exagerados ya hablan de que el éxito en el básquet viene apellidado con "G" y aventuran la aparición del "nuevo Ginóbili".

Lo cierto es que el pibe estrella y de bajo perfil parece no detenerse en los halagos. Cuando le dan una pelota, anota: es una máquina de anotar. Los números hablan por sí mismos. Sólo en la final aportó 11 puntos, 4 rebotes y 2 robos durante el encuentro (De la Fuente anotó 5, 3 rebotes y un robo; Ruesga un punto, 7 rebotes, un robo y un tapón y Hierrezuelo, 2 puntos, 3 rebotes y un robo).

El punto de inflexión se produjo cuando faltaban cuatro minutos y el partido estaba 8-7 para Argentina: allí llegó la tranquilizadora racha 4-1 con dos bombas de Giordano y tres rebotes ofensivos consecutivos. Un gesto que continuó hasta el pitazo final. Y vino el "¡Dale campeón!" del público y el festejo a puro abrazo, en el piso, de todo el equipo.

El día decisivo había incluido una durísima semifinal contra una Ucrania que lo exigió al máximo y apenas lo dejó ir arriba en el marcador por un par de segundos. A diferencia de los anteriores encuentros, la altura de los ucranianos obligó a la Argentina a pelear. Allí, primero De la Fuente, quien metió un tiro libre, y después el rosarino con un amague y un doble inolvidable estampó el 18-16 final y el pasaje al partido definitivo.

"Estábamos muertos, fuimos perdiendo todo el partido, sobre el final logramos empatar, no dejamos que nos quiebre el partido. Las piernas ya no nos daban más y logramos tener la mente fuerte para poder ganar", reconoció Giordano sobre la semifinal, el jugador que es una gran parte del equipo que le aportó a Argentina la décima medalla de oro y la gloria.

En tanto, si hoy a las 10.30 la selección de futsal, con el arquero rosarino Franco Pezzenati, se queda con el bronce ante Egipto, los tres representantes de la ciudad habrán hecho podio. Hay que sumar en este logro, al Leoncito Santiago Micaz, de la selección de hockey que logró bronce.