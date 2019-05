Argentina perdió ante Corea pero pasó a octavos como líder de su grupo

El seleccionado argentino resignó hoy su invicto en el Mundial Sub 20 de Polonia al perder ante Corea del Sur 2 a 1 en la ciudad de Tychy, aunque avanzó a la fase final como ganador del Grupo F por diferencia de gol y enfrentará a Mali en octavos, el martes.

El equipo dirigido por Fernando Batista, con la clasificación prácticamente en el bolsillo antes de jugar, reservó algunas figuras y chocó sistemáticamente frente a la muralla defensiva del conjunto asiático, que golpeó con mucha eficacia en cada tiempo.

Embed

El coreano Oh Sehun abrió el marcador a los 42 minutos del primer tiempo tras un centro quirúrgico de Lee Kangin, y Cho Youngwook amplió la diferencia a los 12 del segundo con un anticipo dentro del área.

Sobre el final del encuentro, a los 42 minutos, cuando Argentina jugaba con todo su potencial, el mediocampista ofensivo Cristian Ferreira descontó con un remate de media distancia -su especialidad- que no tuvo buena resistencia en el arquero Lee Gwangyeon.

La derrota no modificó la planificación argentina pero sí representó un llamado de atención, como reconoció el mediocampista Sebastián Sosa al final del partido.

“Si te hacen goles, lo pagás. Seguramente volveremos a ver el partido y aprenderemos de las cosas que hicimos mal. Ellos fueron un rival duro, que apostó a la segunda jugada y nos complicó. Pero tenemos que estar tranquilos porque dejamos todo y luchamos hasta el final”, declaró.

Corea, que comenzó la última fecha en incómoda posición, terminó segundo en el grupo y asumirá en la siguiente instancia un cruce con sabor a clásico ante Japón, también el martes, a las 12.30.

Sin Julián Álvarez ni Adolfo Gaich, que comenzaron el partido entre los suplentes, el conjunto albiceleste perdió frescura y poder ofensivo ante un adversario que cerró todos los caminos con nueve jugadores preparados para defender.

También se sintió la ausencia del mediocampista de Argentinos Juniors Fausto Vera, un jugador lúcido para la organización de juego y la detección del pase filtrado.

Corea tuvo una notable contundencia, pues venció al arquero Manuel Roffo en cada excursión al área rival.

En el segundo tiempo, con el ingreso de Gaich -goleador del equipo-, Álvarez y De la Vega, Argentina monopolizó el juego en los metros finales de la cancha y alcanzó el descuento, pero se quedó corto de tiempo para evitar la derrota.

Su próximo rival será Mali, segundo del Grupo E, el martes a las 15.30 en la ciudad de Bielsko-Biala. Los africanos quedaron en esa posición tras perder hoy con Francia por 3-2, en una zona que también clasificó a Panamá -tercero- y dejó afuera a Arabia Saudita.

La sorpresa de la jornada fue la eliminación del campeón europeo, Portugal, en el grupo de Argentina, tras su empate con Sudáfrica 1-1, que impidió su pase como uno de los cuatro mejores terceros.

Síntesis:

Argentina 1: Manuel Roffo; Marcelo Weigandt, Maximiliano Centurión, Facundo Medina y Francisco Ortega; Aníbal Moreno (63' Julián Álvarez) y Santiago Sosa, Ezequiel Barco (78' Pedro De la Vega), Cristian Ferrerira y Agustín Urzi; Tomás Chancalay (65' Adolfo Gaich). DT: Fernando Batista.

Corea del Sur 2: Lee Gwangyeon; Hwang Taehyeon, Lee Jaeik, Lee Jisol, Kim Hyunwoo y Kim Jungmin; Oh Sehun, Lee Kangin y Jeong Hojin; Cho Youngwook y Choi Jun. DT: Chung Jungyongm.

Goles: 42' Oh Sehun (C), 57' Cho Youngwook (C) y 87' Ferreira (A).