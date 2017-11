Argentina inicia el camino

El seleccionado argentino iniciará esta noche su camino hacia el Mundial de China de 2019 enfrentándose a su par de Paraguay, en el marco de la primera fecha de una eliminatoria americana, que es novedad para el ámbito Fiba.

El encuentro, correspondiente a la zona A, se iniciará a las 21.15 en el Superdomo de la ciudad de La Rioja. A imagen y semejanza de lo que ocurre en el fútbol, el básquetbol dirimirá ahora sus clasificados a las distintas citas mundiales a través de diferentes ventanas eliminatorias. "A mí, que soy futbolero, me gusta más así. Tres entrenamientos y a la cancha a jugar", apuntó Nicolás Laprovíttola, quien casi con seguridad será el base titular ante la ausencia de Facundo Campazzo (en la Euroliga con Real Madrid). "Para nosotros esta experiencia es un aprendizaje. Hay que intentar no sobrecargar de información a los jugadores y darles lo justo", destacó el técnico Sergio Hernández. En el equipo sobresale Luis Scola, de Shanxi Brave Dragons de la Liga de China. Paraguay luce como el rival más débil del grupo y es dirigido por el rosarino Luis Oroño. Hoy a las 20, Uruguay recibirá a Panamá, que será este domingo el segundo rival de la Argentina (en este juego no podrá estar Scola por cambio de calendario de su equipo). Tres de los cuatro pasan de ronda.

Rusia se bajó y el sueño continúa

El sueño de Argentina de organizar el Mundial 2023 está más vigente que nunca. En las últimas horas tanto la Federación de Rusia como la de Turquía declinaron el interés en mantener sus candidaturas y ahora sólo quedan dos, la de Argentina-Uruguay y la de Japón, Filipinas e Indonesia. Se define el 9 de diciembre.