Cada vez que habla deja tela para cortar. No hay duda de que sigue siendo el mismo personaje que brilló en una cancha en la década del 90 jugando de mediocampista. También continúa siendo muy frontal. Hristo Stoichkov se expresó en duros términos sobre el funcionamiento futbolístico de la selección argentina. En realidad, no hizo más que decir la verdad. "El equipo dependía sólo de Messi. La selección fue de mal en peor. Hay grandes jugadores, pero sin compromiso. Como si no supieran que esta era la última oportunidad. No es por culpa siempre de Messi. Argentina tenía todo para ganar y ha hecho todo para perder", destacó el Balón de Oro de 1994.

"Menos mal que yo no estaba en ese seleccionado. Sin dudas hubiese hecho mucha limpieza. Siempre carga uno (por Messi) y hay otros que se esconden. Nadie ayudó a Messi, parecía que no había sangre. Es fácil cargar contra Messi, Mascherano o el arquero. Pero Sampaoli se equivocó en algunas cosas, la Asociación del Fútbol Argentino también", destacó el búlgaro. "Yo quiero a Messi como a un hijo. Sé cómo sufre", reveló Stoichkov, quien formó parte de la Bulgaria que en EEUU 1994 logró un histórico cuarto puesto y que en fase de grupo derrotó 2-0 a Argentina.

Ya pasó más de una semana desde la eliminación argentina del Mundial de Rusia y queda claro que todavía siguen resonando en el ambiente del fútbol mundial los ecos de la pobre imagen que dejó la selección dentro del campo de juego. "Por lo que se vio, Sampaoli se equivocó en algunas cosas. Pero también hubo mucha responsabilidad de los jugadores", subrayó el histórico de Bulgaria.

