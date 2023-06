Argentina empieza a ganarlo con un golazo de Paredes

Y en una mala salida rival, Buonanotte tuvo la más clara a los 28', cuando enfrentó y eludió al arquero, el balón le quedó atrás y casi en la línea la sacó Baggott.

La previa

Argentina enfrenta a Indonesia en Yakarta, la capital de ese país, en el cierre de la gira asiática y donde Lionel Scaloni le da rodaje al futuro de la selección campeona del mundo. No estarán Lionel Messi, Ángel Di María y Nicolás Otamendi, los dos primeros en Rosario ya de vacaciones, y en cambio hará otros dos rosarinos en cancha. Giovani Lo Celso será uno de ellos, como era ya sabido, pero la sorpresa es el debut absoluto en la mayor de Facundo Buonanotte, con tan solo 18 años, tal como adelantó Ovación. El encuentro se disputa desde las 9.30 en el estadio Gelora Bung Karno, con el arbitraje del malasio Mohamad Usaid Bin Jamal. Será la primera vez que ambas Selecciones se enfrenten entre sí. Va por la TV Pública y TyC Sports.

La presencia de Lo Celso era esperada, después de quedar afuera de los once en el 2 a 0 a Australia en Beijing, donde Scaloni respetó la base de la selección titular campeona del mundo. Igual Gio entró en el complemento. Pero ahora, con las ausencias de los más experimentados y la decisión del técnico de hacer cambios y darles minutos a varios de los que no tuvieron esa oportunidad en los últimos tiempos, es que modifica más de la mitad del equipo. Y la gran sorpresa es Buonanotte, quien fue el único de los 24 citados que quedó afuera el banco de relevos, y ahora aparece entre los once.

La expectativa es ver en qué posición juega una vez que ruede la pelota, pero en principio lo haría sobre la derecha, donde hubiera jugado Lionel Messi. Por eso mismo Scaloni dijo en conferencia de prensa que no iba a decir quien era su reemplazante, porque si no le iba a poner muchos kilos de piedra encima. También se esperaba que Alejandro Garnacho pudiera ser titular, pero finalmente Scaloni se la jugó por el excanalla que se quedó afuera del Mundial Sub-20 porque el Brighton And Hove inglés no le dio el permiso.

Además, Facundo Medina será el que reemplace a Marcos Acuña por el lateral izquierdo y Germán Pezzella entrará por Otamendi. Además será el capitán. Mientras que volverá a ser el 9 Julián Álvarez.

Argentina va con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Pezzella y Medina; Exequiel Palacios, Leandro Paredes y Lo Celso; Buonanotte, Álvarez y Nicolás González.

Después de este encuentro de amistosos, la selección argentina volverá a reunirse para jugar por los puntos en serio. Será por las eliminatorias sudamericanas hacia el Mundial 2026, en setiembre, ante Ecuador y Bolivia.