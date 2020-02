Argentina buscará dejar afuera de los Juegos de Tokio a Brasil

Progresión. PT: 5'. 26' y 32' penales de J. Barrett (H); 15' penal de D. Miotti (J) y 22' gol de D. Miotti (J) por try de M. Kremer. ST: 4' y 13' penales de D. Miotti (J); 7' penal de J. Barrett (H); 22' gol de D. Miotti (J) por try de Creevy; 30' gol de J. Bachop (H) por try de A. Fidou y 37' gol de F. Smith (H) por try de J. Booth.