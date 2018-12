Ardusso y Rossi van por la máxima consagración

Cuatro exclusivos retadores van por la corona. Cuatro potencias de marcas con chances de brillar con luz propia. El Turismo Carretera está al rojo vivo. Llegó a la última función on fire. San Nicolás es la selecta anfitriona que animará el Gran Premio Coronación. Será un domingo histórico. De ebullición constante por la enorme masa que copó este impecable trazado (ver página 16). Entre los principales candidatos al título figuran el líder y poleman Matías Rossi (Ford), el primer escolta Facundo Ardusso (Torino), Agustín Canapino (Chevrolet) y Jonatan Castellano (Dodge). La deseada Copa de Oro tendrá hoy dueño absoluto. El momento más intenso se vivirá a las 13.10 cuando se corra la final, a 25 vueltas o un máximo de 50 minutos (TV Pública).

La labor de ayer fue movida y ratificó que los pilotos de vanguardia están por encima del resto sin discusiones. Cada cual hizo lo suyo a conciencia. Sabiendo lo que se están jugando. Tienen en claro que hoy no será un día más en sus carreras deportivas. Tienen todo para ganar. También para perder. Sólo uno quedará bien parado y sonriente.

Matías Rossi hizo volar a su Ford de nuevo. Hizo la pole y selló el gran presente. "Logramos tres puntos más hoy (ayer) y son bienvenidos. Era parte del objetivo inicial ser el más veloz pero mañana (hoy) habrá que ratificarlo”, relató el Misil en diálogo con Ovación. "Vamos a tratar de hacer una buena serie y luego una mejor final”, acotó el puntero de la Copa de Oro con 159 puntos.

"Si bien no hay una concentración especial porque siempre corro para ganar, sé que esta carrera será diferente desde el punto de vista del resultado. Así que deberé hacer las cosas muy bien porque los rivales siguen siendo Ardusso, Castellano y Canapino. El peor error sería confiarme. Por eso buscaré salir a ganar todo”, cerró el gran piloto de Del Viso.

Otro que se mostró confiado fue nuestro embajador zonal. Facundo Ardusso le dijo a este medio: "Venía bien y pensé que estaba para terminar segundo, pero quedé tercero. No es un mal resultado pero ya no dependo de mí mismo para lograr el máximo objetivo”, afirmó el Flaco, que está segundo en la copa con 149 unidades. El parejense además avisó: "Ya le dije al equipo que mañana (hoy) vamos a correr con las cuatro gomas que usamos ayer (viernes). Espero estar más fino porque quiero ir por todo. Me tengo fe igual en que lograremos el campeonato”, cerró con convicción el piloto de Torino.

Por su parte, Jonatan Castellano hizo un impecable tercer entrenamiento. Fue el mejor de todos con su Dodge. Pinchito está cuarto en la tabla (141 puntos) y continúa siendo una seria amenaza para el resto. Hoy tendrá que salir a matar si quiere emular a su padre, el gran Oscar.

Otro que tiene muchas chances es el actual monarca. Agustín Canapino está tercero en la Copa de Oro (148) y viene de menor a mayor con una Chevrolet que nunca hay que dar por vencida. Si bien declaró que no se siente en igualdad de condiciones para pelearle al resto, lo cierto es que su muñeca y temple de acero lo erigen como uno de los que animarán la fiesta a la hora de la verdad.

El resto de los que pugnan por el título tuvieron ayer suerte dispar. Mariano Werner (5º en la copa con 126,5 puntos) fue octavo con el Ford. Luego terminó Manu Urcera (7º con 109,5) con Chevrolet. Leo Pernía (8º con 107,5) fue séptimo en la clasificación general con el Torino. Nicolás Bonelli (10º con 102,5) fue décimo con Ford. Mauricio Lambiris (Ford) fue 18 en la general y está 11º con 94 unidades en la Copa de Oro. Cierra la lista de animadores Juampi Gianini (Ford) que fue 11ª (12º con 86 puntos).

Por su parte, el rafaelino Nicolás González (Ford) fue ayer 23 en la general. Mientras que el embajador de Cuatro Esquinas, es decir el Colo Sebastían Diruscio (Dodge), arribó 35º.

Hoy será un día intenso. Un piloto se graduará de campeón en la categoría reina nacional. Será al final de la velada en una mesa nicoleña que ofrecerá a los fans un impresionante banquete automovilístico, donde Rossi, Ardusso, Castellano y Canapino acapararán la máxima atención.

Tres series y algo más

La jornada dominguera ofrecerá una agenda bastante variada y cargada. La actividad en pista arrancará a 9 con la primera serie que tendrá bien adelante al poleman y candidato al título Matías Rossi (Ford). Luego será el turno de la segunda manga, que está pactada para las 9.30 y tendrá a un sorprendente Juan José Ebarlín (Chevrolet) como referente. Mientras que a las 10, el parejense y también serio aspirante a la corona Facundo Ardusso (Torino) será cabeza de la tercera tanda. El plato fuerte de la 15ª y última fecha del certamen se vivirá a las 13.10 cuando se corra la gran final del Coronación, que está programada a 25 vueltas o un máximo de 50 minutos de acción. La primera serie (a 5 vueltas) será a las 9. Matías Rossi acopió ayer tres puntos más al clavar la pole con el Ford y sacó una leve luz de ventaja a sus inmediatos perseguidores por el título. Pero el Misil no la tendrá tan sencilla porque compartirá parrilla con otro que pugna por el cetro: Jonatan Castellano (Dodge), quien tuvo un gran sábado. Más atrás largarán Pernía-De Benedictis; Ledesma-Ponce de León; Silva-Di Palma; Pezzucchi-Jalaf; Catalán Magni-Savino y Moriatis-De Carlo. A las 9.30 cobrará vida la segunda tanda que tendrá como faro de referencia a Ebarlín. Fontana completará la primera grilla. Luego asomarán: Werner-Gianini; Santero-Ortelli; Bonelli-N. González (Rafaela); Alaux-Gini; Bonelli-Diruscio (Cuatro Esquinas) y Trucco-Dose. Mientras que a las 10 será momento de despuntar la tercera tanda, donde Facundo Ardusso largará desde la cuerda. El parejense buscará pisar más fuerte que su compañero y rival en primera fila Emiliano Spataro para ir luego por la gloria eterna en la gran final. Es que el parejense está a sólo diez puntos de diferencia de Rossi. La Copa de Oro pinta para quedarse, al menos en la previa, en manos del Flaco o el Misil. Más atrás largarán Urcera-Canapino, quien tiene chances de retener el 1; Mazzacane-Lambiris; Ruggiero-Ugalde; N. Trosset-Aguirre; Ventricelli-Nolesi; Mangoni.

Benvenuti va por la Copa de Plata

De no mediar imponderables en la final de hoy, que comenzará a las 11.50 (a 20 giros o 40'), todo indica que Juan Cruz Benvenuti terminará conquistando la Copa de Plata. El líder del TC Pista fue el más rápido en la serie y terminó redondeando un gran sábado. El piloto de Torino acumula 174 puntos contra 147,75 de su más inmediato perseguidor, Marcelo Agrelo (Ford), que largará desde la segunda línea.