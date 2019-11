Ardusso, Werner y Castellano, con toda la carne en el asador

Hay varios pilotos que se juegan las últimas fichas en Toay. La provincia de La Pampa será sede hoy de la penúltima fecha de la Copa de Oro del Turismo Carretera, que tiene a varios candidatos apretados y otros que quieren llegar con ese rótulo al 1º de diciembre en el Centenario de Neuquén. Y entre ellos está el poleman Mariano Werner, que aún no ganó, y el piloto de Las Parejas Facundo Ardusso, que sí lo hizo en la primera fecha en Viedma pero que si no suma en grande se quedará de nuevo a la puerta del título. El Flaco se acomodó 5º en la clasificación y largará la serie detrás del hombre que le arrebató las dos últimas coronas, Agustín Canapino, que va por su cuarto título, el 3º seguido.

Werner, a quien se le escapó un título por no haber ganado en el año después de ser el que más punto sumó, sabe que es ahora o nunca. Está a 16 puntos de Valentín Aguirre, que larga al lado suyo, y tal vez no tenga otra chance así, después de además bajar el récord de Toay al propio Ardusso. Canapino está a un punto y medio y comandará la 2ª batería, mientras que la 3ª es de Jonatan Castellano, otro que no ganó y busca entrar a la pelea del título por los 3 de Ultimo Minuto. Y el ganador de la fase regular, el Manu Urcera, clasificó 14º y saldrá 5º en la 2ª manga. Adelante suyo, en 3º lugar, sale Juan Bautista De Benedictis, 4º en el campeonato a 13,5 puntos, pero sin victorias.

Y Ardusso está a 30,5. Lejos. Por eso debe terminar adelante de todos, si no tendrá muy pocas chances. Mejoró bastante de la 1ª a la 2ª clasífica, pero necesita más.

En TC Pista, en la 1ª serie estuvieron los 3 candidatos al título y la ganó Andrés Jakos (119), seguido del líder Diego Ciantini (137,5) y Marcelo Agrelo (119,5). La otra manga la ganó Mario Valle. Hoy, la final a las 12 (TV Pública).