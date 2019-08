Ardusso vuelve al primer amor

Hace mucho tiempo, desde que participada en Top Race, que Facundo Ardusso no corría tres fines de semana seguidos. El mejor piloto de la región, y entre los top a nivel nacional, hace ya varios años que divide su trabajo profesional persiguiendo el sueño de campeonato en el Turismo Carretera y cumpliendo esa meta gloriosa por dos en el Súper TC 2000. Pero el parejense no olvidó nunca sus orígenes y siempre soñó con volver al chapa-chapa, al Turismo Nacional, la categoría en la que debutó en autos con techo en 2008, en el mendocino y hoy olvidado circuito de San Rafael. Ahora podrá darse el gusto. Si bien Leo Larrauri lo convocó para ser su invitado en el Gálvez en 2017 y le devolvió el gesto ganando, el próximo 31 de agosto tendrá en Termas de Río Hondo de nuevo un auto propio, el Peugeot 408 del G Racing Car de Gustavo Gatti. En principio será por esa carrera, pero no descarta hasta fin de año. Sea como sea, "estoy feliz", le dijo anoche a Ovación.

Junín, última carrera de 2011, fue la última de Ardusso en el TN. Hizo la pole, ganó su serie con un Citroen C3, "pero cuando iba segundo se rompió un neumático y abandoné", recordó el de Las Parejas. Ese domingo de diciembre fue el más feliz de otro piloto de la región, ya que se consagró campeón el de Capitán Bermúdez Fabián Yannantuoni. Cosas de la vida, "el Peugeot que manejaré es el que usó el Patito el año pasado".

"Estoy feliz de correr de nuevo en el TN. Es la categoría que me vio nacer en autos con techo y le agradezco a Gustavo Gatti esta convocatoria que en principio es por la carrera de Termas", relató el Flaco. "Reunió los recursos para esta cita y está muy bueno para mí que me tenga en cuenta", deslizó.

"Teníamos una deuda de trabajar juntos y ahora lo haremos. Espero sea el inicio de una gran relación", agregó, abriendo la puerta a continuar hasta fin de la temporada.

Ardusso se lo toma "con calma, paso a paso. Tengo que adaptarme a la categoría de nuevo y lo primero será conocer las partes, el motorista, el chasista y el equipo para buscar un buen nivel".

Por segunda vez en la charla, el Flaco le agradeció a Gatti "la posibilidad de formar parte de este proyecto". Y, por supuesto, ahora que se abrió de nuevo la puerta del Turismo Nacional, "voy a meterle con todo para disfrutar y aprovechar la oportunidad". El parejense tendrá de compañero a Josito Di Palma, con quien "tengo una muy buena relación" y ahora lo que quedará será acelerar y volver a dividir su cabeza en tres. Viene de un 5º puesto en el STC 2000, este fin de semana correrá en El Villicum en la última carrera de la fase regular del TC y luego vendrá un plato esperado: el retorno al primer amor.