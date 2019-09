Ardusso: "Uno es tan bueno como el resultado de la última carrera"

Lleva siete años en el Turismo Carretera y, excepto el primero, siempre clasificó a la Copa de Oro, en la que fue figura y creció temporada a temporada, al punto que el título se le escurrió entre los dedos en las últimas dos. En 2018, cumpliendo su Torino en la última fecha de La Plata la peor performance, que le hizo perder la corona por apenas 0,25 punto ante Agustín Canapino. Al año siguiente se repetiría la historia en San Nicolás, cuando la lluvia lo traicionó en la primera fila de largada mientras el equipo del arrecifeño se mandaba la jugada más magistral de los últimos tiempos, posibilitando el tercer campeonato del Titán después de largar desde el fondo. ¿Suerte? Quizás, pero hasta el mismo Facundo Ardusso deja claro que hay que ayudarla en todos los aspectos. El piloto de Las Parejas, que este año va por un tercer intento y parece que ante el mismo rival, viene de un mal inicio de Copa de Oro en Rafaela donde llegó sin combustible al final y espera revertirlo en Paraná, más allá de que no lo empezó todo lo bien que necesitaba. Y en un jugosa y pensada charla con Ovación se refirió a todo, a su obsesión por el título del TC, en el que no está dispuesto a tirar la toalla, como tampoco en el Súper TC 2000 para defender la doble corona, a la presión, a la suerte, al tricampeón Canapino. “Uno es tan bueno como el resultado de la última carrera”, expresó además en una frase para poner en un marco.

¿Te fuiste muy frustrado de Rafaela? ¿Sentiste que el viernes estabas para más y luego se te fue complicando?

Frustrado no. Preocupado por el funcionamiento del auto. Fue un claro fin de semana de mayor a menor. Estábamos para pelear el podio el viernes y nos fuimos diluyendo con el paso de las salidas a pista. Y finalmente nos quedamos sin combustible en la final y perdimos muchos puestos en la última vuelta. Llegué con el envión. Todo podía haber sido mucho peor. Por lo menos vi la bandera a cuadros.

Tuiteaste esta semana: “la Copa de Oro, mi sueño y mi obsesión”. ¿Lo estás sintiendo así, una obsesión?

Sí, claramente. De esa manera nos hemos preparado este año pero las cosas no están saliendo como las planeamos. Indudablemente todavía hay que ajustar detalles para estar en mejor nivel y pelear en firme.

¿Qué te causa que justo en Rafaela aparezca Canapino en toda su expresión? Justo tu verdugo en los dos títulos que se te escaparon por poco, más allá de la amistad que se profesan.

No me sorprende que Canapino haya tenido el nivel que tuvo. Sin dudas ellos preparan muy bien siempre las temporadas y muestran todo su potencial en la Copa de Oro. De todas maneras habrá que ver cómo funciona su auto con los veinte kilos de lastre a partir de esta carrera, pero insisto, no me sorprende el nivel mostrado. No era lógico que el nivel de ese conjunto haya estado donde estaba en la fase regular. Tenían capacidad para mucho más y claramente lo demostraron en Rafaela. Si a la mayoría les sorprendió, a mí no. Esperaba eso de ellos.

Por eso mismo, porque Canapino hasta en un momento pareció amagar con no continuar por malos resultados, ¿no te parecen como dos torneos muy distintos la fase regular y la copa?

En la fase regular indudablemente hay pilotos que la corren de una manera y la copa de otra. En mi caso siempre lo hago de la misma forma.

Esa obsesión a que hacés referencia, ¿te hace poner más los cañones al TC, ahora que se complicó un poco la chance del tri en el STC2000?

No, yo trato de hacer lo mejor posible en cada carrera y en cada categoría, no cambia mi manera de correr ni la forma de encarar el fin de semana. No tiro la toalla, seguiré intentando en el Súper y en el TC, y espero hacer bien las cosas en el Turismo Nacional, en la que arranqué hace una fecha.

¿Es una presión ser campeón del TC? No debe ser nada fácil entrar siempre a la copa, ¿sentís que hay que ganarla?

Me encanta la presión de tener que ganar la Copa de Oro. Soy muy autoexigente, muy autocrítico. Si no se dieron las cosas fue por algo, así que la presión la tengo siempre de demostrar quien soy. Tanto en el TC, en el que no gané ningún campeonato, como en el Súper, en el que tengo dos. Uno es tan bueno como el resultado de su última carrera, así que estoy bajo presión cada fin de semana, haya ganado o no el título, para demostrar que estamos vigentes.

¿El equipo también siente la presión por traducir las buenas performances en un título, por darle a Torino la postergada corona?

Con respecto al equipo no sé lo que siente. No se ha hablado el tema, pero sin dudas que las ganas de ganar el título las tienen y para eso trabajan día a día.

¿Qué se precisa para ser campeón del TC? ¿Suerte también, como la que no tuviste en San Nicolás?

La suerte siempre tiene que estar de tu lado para ganar un campeonato y por diferentes situaciones no estuvo de nuestro lado. La suerte es saber utilizar efectivamente los recursos para tener éxito. En algún punto quizás no utilizamos bien nuestros recursos y por eso no tuvimos suerte. Pero uno tiene que trabajar y mejorar, y no dejar detalles librados al azar para que cuando la suerte caiga de tu lado la puedas aprovechar. Así que si no se da este año lo seguiremos intentando. Pero para ser campeón se necesita tener el mejor conjunto, los mejores ingenieros, el mejor motorista, los mejores mecánicos, el mejor dueño de equipo, las mejores publicidades, todo. Está muy competitiva la categoría y se precisa estar diez puntos en todos los aspectos, incluido el piloto, para aprovechar cuando la suerte esté de tu lado. Y en San Nicolás el año pasado sí habíamos hecho todo bien pero se largó a llover, lamentablemente.

¿Qué te representa ser parte de la despedida del Gurí Martínez?

Está bueno ser parte de la despedida, integrando la lista de pilotos que correrán el fin de semana. Así que a disfrutar de Paraná, donde hay mucho público. Me gusta que su gente acompañe a uno de los máximos ídolos de la categoría. Eso sí, por mi parte haré lo mejor posible y no le regalaré nada al Gurí en caso de competir junto a él. Le deseo lo mejor.

¿Te sentís un verdadero referente del automovilismo argentino?

Sé quien soy y lo que puedo dar, pero no depende de que yo lo diga o no. Trabajo día a día para ser un mejor piloto y de esa forma me enfoco tratándome de superarme en cada oportunidad que tengo. No corresponde que diga o no esa cuestión, sólo trabajo para superarme día a día.