Ardusso: "Si no mejoramos será difícil pelear el título"

Hace seis años que Facundo Ardusso compite en el Turismo Carretera y lleva cinco consecutivos ingresando a la Copa de Oro. El piloto de Las Parejas ya tiene el status de pertenecer a la élite del automovilismo nacional pero entiende que para llegar a otra estatura precisa ganar ese título que se le escapó de entre las manos en el Mouras el año pasado. Aquella vez era el favorito pero Agustín Canapino tuvo un sprint bárbaro y le arrebató lo más preciado, ese "sueño" que sigue persiguiendo, el que buscará concretar este año en "peores condiciones", como él mismo confiesa. Pese a eso, entiende que la cosecha fue muy buena en el año y que hasta ya cumplió con la victoria obligatoria, algo que lo tuvo a maltraer en la anterior temporada hasta cerca del final.

En Paraná llegó para pelear el primer puesto de la etapa regular que le hubiera permitido obtener 15 puntos extra, pero un toque de Leonel Pernía, su compañero en el STC 2000, le derrumbó una ilusión posible, en vistas del mal fin de semana que venía teniendo Jonatan Castellano. Pero el Pinchito arrancará mañana en La Pedrera líder con 31 puntos, 23 más que Ardusso.

"Aspiraba a ganar la etapa regular pero se esfumaron rápido las chances por ese toque. Me quedé con las ganas, es la verdad, pero clasifico por quinto año seguido a la Copa de Oro y eso es muy bueno para mí. Espero hacerla bien, dignamente y que podamos mejorar para ir en busca de un sueño, que es ganar un campeonato de TC", le dijo el Flaco a Ovación.

Ahora que sos campeón del STC 2000, ¿te desvive este sueño del TC?

Si, así es. Sueño con ser campeón del Turismo Carretera y ahora tendré una chance más. Así que lo voy a buscar.

El año pasado eras el hombre a batir pero apareció un Canapino estupendo al final y te dejó sin nada. ¿Ahora cómo estás?

Canapino mostró un gran nivel y nos ganó bien. Ahora se verá la realidad de cada conjunto y no tenemos más que lo que mostramos.

¿Mejoraron algo con los 15 kilos con que los Torino fueron adelgazados?

Mejoramos en las pruebas de Olavarría y obviamente que los 15 kilos menos son un beneficio, pero hay que aprovecharlos mejor. Con respecto a cómo estamos, la verdad es que peor que el año pasado. En el 2017 estábamos más firmes, no escondí nada ni ahí ni ahora y es lo que tenemos. Así que habrá que ser bien regulares y mejorar nuestro potencial en lo que se pueda.

Lo bueno es que ya ganaste (en Posadas). El año anterior sufriste en la Copa de Oro por eso.

Sí, pero cuando no tenés buen nivel hay que mejorar de alguna manera porque sino no vamos a tener posibilidades de pelear el título, aunque tengamos la victoria.

Por lo que decís, ¿creés que podés pelear el título?

No, la verdad es que no. Si no mejoramos, no.

Pero eso lo advertís desde las primeras carreras y sin embargo tu cosecha fue buena.

Pero fue por regularidad, porque sumé muchos puntos en carreras especiales. En cambio ahora arranca otra historia y hay que entregar algo mejor en nuestro auto.

Ardusso viene de ganar en Termas en el STC 2000, el mismo día que falleció su amigo el Tati Angelini, el gran ausente en San Luis. "De la alegría a la tristeza", tuiteó entonces.