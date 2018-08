Ardusso se bajó de las alturas un año después

En la tierra colorada. Ardusso mejoró respecto a San Juan pero Canapino lo superó en la cima. Hoy intentará recuperarla.

La próxima carrera del Súper TC 2000 será en el callejero de Santa Fe. Fue en ese atrapante trazado donde Facundo Ardusso empezó a hilvanar una seguidilla increíble de 11 carreras como líder indiscutible, que lo llevó a su primera corona nacional y a mandar por escándalo en las primeras cuatro carreras de este año, al punto que el campeonato parecía definido. Pero en Rafaela se pegó y abandonó, en El Zonda de San Juan anduvo planchado y se quejó de que le habían dado un motor flaco y ayer en Oberá directamente se cortó la racha y fue superado por su gran rival de estos tiempos: Agustín Canapino. El arrecifeño hizo la pole en Oberá y luego ganó la carrera clasificatoria. Llegaron a Misiones igualados en 101, ahora le sacó al piloto de Las Parejas 11 unidades. Hoy en la final (12, TyC) puede revertirse, por supuesto, pero empezó a correr de atrás.

Ardusso ya no está tranquilo. Perdió la calma en San Juan y aunque ayer su Fluence volvió a mostrarse competitivo no pudo refrendarlo a la hora de la verdad. El parejense bajó el récord del trazado en los entrenamientos pero en la clasificación, Canapino (Cruze) rompió los relojes y con esos 2 puntos quedó como único líder.

Encima en la clasificatoria, Canapino (113 puntos) no perdonó y se llevó otros diez puntos, mientras Ardusso (102) apenas avanzaba un lugar para ser 6º y rapiñar un punto. Esas serán sus posiciones de largada para la final de este mediodía.

Un puesto atrás estará el bermudense Fabián Yannantuoni, (408) mientras que el santafesino Manuel Luque (Corolla) partirá 16º. Mientras, Matías Rossi (95) fue 2º ayer y recortó distancias, lo mismo que el compañero del Flaco, Leonel Pernía (86), 3º ayer.

En F-Renault, ganó el piloto del team rosarino Litoral Group, Nicolás Moscardini, quien quedó a 8 unidades del líder Exequiel Bastidas, tras largar en 9º lugar. Hoy será la segunda final.

¿Te gustó la nota?