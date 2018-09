Ardusso, con permiso para soñar en el TC de Paraná

Facundo Ardusso viene amagando con ganar la etapa regular en las últimas temporada y apropiarse de 15 puntos que pueden definir la cuestión en la última carrera. Y hoy en Paraná irá por un nuevo intento. Llega de atrás, pero las circunstancias clasificatorias le dieron un enorme guiño. A 19 unidades del líder Jonatan Castellano, el piloto de Las Parejas mejoró ayer muchísimo lo hecho el viernes y pese a un cuadro de broncoespasmos que lo viene afectando, trepó al cuarto lugar como el mejor "no Ford" y su principal rival quedó demasiado atrás como para soñar. "Me siento confiado", dijo. Y otra buena para los representantes de la región fue el 5º lugar de Juan Marcos Angelini. Muy relegado el viernes, el de Carreras mantiene así una mínima expectativa de ingresar en el selecto grupo de los 12 de la Copa de Oro. Como Matías Rossi, el dueño implacable de la pole position.

Después de los 1.000 Kilómetros de Buenos Aires ganados por el campeón Agustín Canapino, la ACTC metió de nuevo manos al reglamento y benefició a la marca que hasta el momento había permanecido igual que el año pasado: Torino. Lo adelgazó en 15 kilos y así Ardusso cuenta con un plus. El viernes no pareció sacarle provecho pero su malestar quizás le impidió estar más adelante. Por eso ayer, en una jornada donde todos los tiempos se mejoraron, recortó mucho para arrimarse a algo más de medio segundo de un Rossi imperturbable, que incluso bajó el crono de la víspera.

El escolta Mariano Werner se conformó con esa posición y el uruguayo Mauricio Lambiris, ganador primerizo en Rafaela, ascendió del 16º al 3º puesto, por lo que todas las series serán comandadas por Ford. Y el que los siguió fue Ardusso. "Quedé contento con la mejora que logramos en el auto y confío en que podamos lograr los puntos que nos permitan ganar la etapa regular". Esa ilusión se sustenta en el 32º puesto de Castellano, que no hizo tiempos el viernes por un despiste y ayer expresó: "Estamos con un auto malo, pero todo debido a las gomas". Ardusso se contenta "con un tercer lugar" hoy, sobre todo si le sirve para ganar la etapa regular. Para eso el Pinchito no debería clasificar más allá del 21º puesto.

En tanto, Angelini parecía resignado el viernes a quedarse afuera de la Copa de Oro, pero ahora largar detrás de Werner la serie lo potenció. Está lejos de Julián Santero, el 12º, y hay en el medio varios pilotos que pugnan por lo mismo, entre ellos el poleman Rossi. Pero al menos recuperó protagonismo con la Dodge y una buena meta sería empezar a meterse entre los 3 de Ultimo Minuto y, por supuesto, tratar de ganar la carrera obligatoria. "Cambiamos el set up y el auto traccionó mejor. Hicimos una vuelta redonda y eso nos abre un buen panorama para la carrera", sentenció el Tati. Mientras, el rafaelino Nicolás González, que está 14º y con buena expectativa de su primera vez en la copa, ayer no pudo mejorar y el 20º lugar suena demasiado lejos. "Tenemos una posibilidad. No es fácil, pero tener la chance ya es muy importante para nosotros", expresó. Rossi igualó el número de poles de Guillermo Ortelli (32) e hizo las tres en Entre Ríos (Concepción del Uruguay y Concordia las otras), pero sendos toques lo relegaron y no ganó las series. ¿Podrá aprovechar Ardusso? Parece que tiene con qué.