Ardusso pasó de escolta a último en el Turismo Carretera

Facundo Ardusso fue el único que se arrimó algo al tiempo de otro planeta de Matías Rossi, para una pole inédita del TC en el nuevo trazado de Villacum. Pero lo excluyeron porque excedió el límite de la pista y quedó último. Hoy en la 2ª tanda (15, TV Pública) deberá remarla y esperar que no caiga agua para remontar.

Rossi (115 puntos) es el rey de la clasificación pero su problema está en el ritmo de carrera que se cae. Igual, el escolta de Canapino (120.5) está intratable y le sacó 1,045 segundos a Juan Pablo Gianini. Ardusso (104) había quedado a medio segundo pero "me encontré con tránsito en pista, me desconcentré y me fui afuera cuando veníamos bien", admitió el piloto de Las Parejas. Lo bueno es que puede mejorar. El líder Canapino terminó 25º, Jonatan Castellano (109) fue 9º y Mariano Werner (108) 11º. Entre ellos estará el campeón. El rafaelino Nico González fue 16º y no corre el de Cuatro Esquinas Seba Diruscio.

En TCP, el de Guadalupe Norte Marcos Muchuit echa el resto y clasificó 4º. Ricardo Degoumois (Reconquista), 19º. Hoy, 2ª tanda y a las 14.10 (TV Pública) las series.