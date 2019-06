Ardusso entre la especulación y la pole en el Súper TC2000

Se dijo en una nota publicada esta semana que el automovilismo nacional está en una crisis relacionada fundamentalmente a la economía argentina. Y el Súper TC 2000 sirvió como ejemplo. El menor parque, la falta de competitividad, el dominio insultante de Renault opacaron a la categoría más tecnológica, la que requiere de mayor inversión para los autos. Y como los que dirigen saben de esta realidad, apelaron luego del aplastante triunfo de Facundo Ardusso en Rosario al recurso de las penalizaciones para tratar de equiparar. Pero eligió lo que parece un mal camino: el lastre para los que clasifiquen adelante. Eso hará que los poderosos no se la juegan y prefieren partir más atrás. Por si había alguna duda, el bicampeón lo dejó bien claro ayer luego de marcar el segundo registro detrás de Matías Rossi, en los ensayos de Paraná: "Si tengo que especular, lo haré".

Las declaraciones ayer de Ardusso cayeron mal en algunos fans, mientras que otros se expresaron en las redes sociales dándole la razón y culpando a la categoría. Es que el STC 2000 decidió que en la clasificación carguen lastre sólo los primeros cuatro, con 70, 60, 55 y 50 kilos respectivamente. La opinión de Ardusso se ajusta estrictamente a la lógica: “Imagino un sábado con muchas incógnitas por resolver. Habrá que analizar muy bien si se sale en búsqueda de la súper clasificación o se especula".

Y claro, con el poderío que viene exhibiendo Renault, a Ardusso le convendría largar 5º por ejemplo y sólo habría que ver cuántas vueltas le cuesta superar a los autos más pesados que tendría adelante. En cambio, cargar con peso sí lo podría llevar a equipararse al resto. Y eso le cabrá a su compañero Leonel Pernía, actual líder, y también al que aparece como el único que se le acercó algo en estas cuatro carreras: Matías Rossi, el mejor ayer de la tanda de ensayos en Paraná.

El regreso de la categoría después de 8 años será con los mismos 17 autos que arrancaron este año y salpicado de estas circunstancias. "La especulación va a existir y si tengo que especular, porque me es conveniente, lo haré aunque no me guste", dejó claro el de Las Parejas, aunque a muchos no les guste semejante sinceridad.

El TC hace rato que aplica el lastre, pero a los ganadores de carreras. El problema en el STC 2000 queda demasiado expuesto porque su parque ha quedado reducido y se vio que pocos pueden darle batalla a los Fluence que coronaron las dos últimas temporadas. Ardusso se paseó por Rosario, sin oposición alguna y las otras carreras fueron igual de monótonas. El sistema no largó (clasificación a las 16, TyC) y ya generó polémica. La especulación es mal mirada en cualquier ámbito. Ayer quedó blanqueada.