El piloto de Las Parejas, Facundo Ardusso -con Mariano Altuna como piloto invitado-, con un Renault Fluence, se impuso en los 200 Kilómetros de Buenos Aires del Súper TC2000, donde Facundo Chapur y Marcelo Ciarrocchi, con un Citroën, y Julián Santero y Santiago Urrutia, con un Toyota, completaron el podio.

El campeón defensor del Súper TC 2000, ganó de punta a punta en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez y aprovechó el abandono de todos sus rivales en la pelea por el título para ser otra vez líder del certamen.

La competencia fue dominada de principio a fin por el Renault N°1, con Altuna sacando provecho de la pole position obtenida el sábado por Ardusso para mantenerse adelante en el inicio. "Me devolvió un auto perfecto, sabía que no me iba a defraudar", admitió Ardusso sobre su compañero al finalizar la prueba.

El piloto de Las Parejas regresó a la pista delante de Matías Rossi y cuando se esperaba el duelo por la punta en la segunda mitad de la carrera el motor del Corolla dejó a pie al de Del Viso. A partir de allí Ardusso ya no tuvo rivales en los 200 Kilómetros de Buenos Aires y se encaminó a una cómoda victoria, con 24 segundos de distancia sobre Chapur, quien heredó el segundo lugar ante el abandono en la última vuelta del Renault Fluence de Emiliano Spataro.

Fue una jornada redonda para Ardusso, actual campeón del Súper TC2000, ya que con la victoria saltó al liderazgo del campeonato ante el abandono del Chevrolet Cruze de Agustín Canapino, quien había llegado al frente del torneo pero debió retirarse por un principio de incendio en su auto en la décima vuelta cuando Franco Vivian, su piloto invitado, era quinto.