Ardusso estrenó el 1 a lo campeón en el Súper TC 2000

Facundo Ardusso arrancó a lo campeón la temporada 2018. Como si el tiempo no hubiera pasado desde la histórica consagración en Alta Gracia, el piloto de Las Parejas clavó su sexta pole consecutiva en el inicio del año del Oscar y Alfredo Gálvez de Buenos Aires y luego ganó con autoridad la carrera clasificatoria para empezar puntero. Hoy será la final pero el "uno" lo defendió con solvencia, con el apetito intacto para no dormirse en los laureles e ir por más con un Fluence rendidor como hacía mucho no se lo veía a un Renault. Un poco más atrás quedó el de Capitán Bermúdez Fabián Yannantuoni y detrás el debutante absoluto en el STC 2000, el santafesino Manuel Luque.

"Lo más importante es mañana (por hoy)", dijo el parejense con lógica, pero cualquiera de sus rivales hubiera preferido arrancar así. "Ojalá sigamos por este camino pero no va a ser fácil. Atrás lo tengo a Canapino (Agustín), que anda igual de rápido y va a ser una carrera desgastante para los pilotos y los autos. El auto anda muy bien igual", agregó.

El primero y segundo corte clasificatorio habían quedado en manos de su compañero Leonel Pernía, pero a la hora de la verdad Ardusso ganó la mitad de la batalla clavando la pole position, la 6ª seguida en una demostración de que el representante de la región no ocupa el pedestal de casualidad. Debió pelearla con el ex campeón Canapino, con el propio Tanito y con los hombres fuertes de Peugeot: Mariano Werner y el retornado ex bicampeón Néstor Girolami. En la marca del León, Yannantuoni deberá remarla mucho para no ser un actor de reparto y ayer no empezó bien al no entrar al último corte.

En la carrera clasificatoria, Ardusso aguantó a Canapino en la largada y después lo controló en un trámite anodino de 12 vueltas. Yannantuoni largó 14º y llegó en esa posición, mientras que el debutante Luque se subió por primera vez a un Corolla y ascendió una posición. Largó 19º y arribó 18º.

Para hoy hay pronóstico de lluvia, lo único que puede alterar la partida detenida a que la se retorna. Ardusso es el favorito pero atrás no le harán las cosas fáciles. Gajes del oficio.