Ardusso carburó bien para ganar

No iban ni 5 giros y la primera final del año del Turismo Carretera en Viedma se largaba por tercera vez. Fue el intento más serio de Facundo Ardusso para pasarlo al piloto a vencer del fin de semana, Mariano Werner. Pero en el último giro tuvo una última chance, ya que jamás pudo perseguirlo. Nuevo relanzamiento luego de que Mangoni dejara el Chivo en la tierra y clara decisión del parejense de meterse detrás del Ford y cuidar el segundo puesto. Al cabo, fue una decisión acertada, carburó bien. Porque el 2º puesto era un gran premio para un muy buen estreno del Torino y debía cuidarse del compañero del entrerriano, Julián Santero. Podio, conferencia de prensa y partida del autódromo después, se enteró que había ganado como el año pasado. El carburador del Ovalo estaba fuera de reglamento y heredaba la victoria. Mejor, imposible.

No hubo quejas del lado de Ulises Armellini, que pocos días antes de Viedma confirmó que seguiría atendiendo el Ford del paranense en San Nicolas, en el equipo con nuevo nombre. "El auto de Mariano no cumplió el reglamento. Lo cortés no quita lo valiente, merecía ser excluido. Hay que seguir trabajando. Esto está hecho de muchas desazones y pocas alegrías", dijo. Aplausos.

Horas antes, Werner se había desahogado de lo lindo en el podio, a puro grito. La sonrisa se le borraría después por las anomalías en el carburador. En pista no hubo con qué darle. Dominó siempre a Ardusso y al resto, y tal vez se le hubiera complicado si Gastón Mazzacane no hubiera tenido el problema en los frenos con el que casi se lleva puesto a Ardusso. Era más rápido que el parejense y bien se podría haber hablado del primer triunfo del platense en el TC, el último argentino en competir en la Fórmula 1.

Pero alejado el problema del platense, Ardusso se dio cuenta rápido de que no podía perseguir a Werner. En el podio ya se mostraba muy conforme con haber sido el mejor detrás del Ford. Además, Santero no lo complicaba y por eso no arriesgó en la última largada a un giro de la bandera a cuadros.

Detrás del mendocino varios cumplían muy buenas actuaciones. Dos de ellos fueron los del equipo de Venado Tuerto Maquin Parts. Jhonnito De Benedictis hizo su estreno con el Ford que manejó Giallombardo en 2016 con un gran podio. Esteban Gini llevó al Torino albiceleste a un gran 5º lugar detrás de Juan Pablo Gianini (otra sólida actuación), y Marcelo Agrelo cumplía un muy buen debut en el TC, hasta que cometió un exceso, provocando el abandono de Jonatan Castellano, al que tocó, y el campeón Agustín Canapino, que intentó esquivarlo. De entrada fue Pernía el que quedó a pie por una manguera de aceite y luego Ledesma y Di Palma, por caja y motor.

El estreno de Mauricio Lambiris en el Gurí Competición fue opaco, con toque de Ebarlín incluido, mientras Carlos Okulovich llegó 13º. Muy buen cierre de Martín Ponte en el A&P Competición entrerriano (15º) y del uruguayense Nico Bonelli (16º). Pero el mejor de toda la región fue Ardusso, claro, el que mejor carburó.