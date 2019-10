Ardusso avisó que dará pelea

Parece que San Nicolás les sienta bárbaro a los Torino. Fue raro ver a cuatro de ellos dominado los entrenamientos del viernes, aunque para nada extraño observar a Facundo Ardusso como el mejor. El piloto de Las Parejas encara esta 3ª fecha de la Copa de Oro con la necesidad de sumar puntos gordos si pretende llegar a la última carrera por tercera vez seguida como candidato firme al título. Y de entrada avisó que dará pelea. Hoy a las 13.15 y a las 15.05 serán las dos tandas de clasificación (DeporTV), que ordenarán las series de mañana.

"Viernes con saldo muy positivo por la muy linda sensación que me dejaron auto y motor. Excelente arranque, algo que necesitábamos", dijo el Flaco tras la excelente performance. Y no era para menos. En Rafaela y Paraná no tuvo esa sensación y por eso hoy cayó al 9º lugar de la Copa de Oro, a 52,5 del líder Valentín Aguirre, 12º ayer. Leonel Pernía, Juan Cruz Benvenuti y Facundo Della Motta completaron el cuarteto del Toro, interrumpido por un sorprendente Guillermo Ortelli, quien había avisado una gran actuación en el trazado nicoleño.

En tanto, Nicolás Trosset, del equipo de Acebal Galarza Racing, finalizó 9º. No corre el rafaelino Nicolás González.