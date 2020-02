Arciero la pelea

Acá no. Arciero no pudo sumarse al canalla.

Después de haber logrado un triunfo clave en la lucha por la permanencia, Julio César Falcioni no podrá repetir el equipo que viene de vencer a Colón en Santa Fe. El entrenador de Banfield está obligado a meter mano en el equipo debido a la suspensión de Luciano Gómez, quien llegó a las cinco amarillas. Para el puesto de lateral derecho el Emperador tiene dos nombres en carpeta: Emanuel Coronel y Rodrigo Arciero, este último justamente quien estuvo a punto de incorporarse a Central y que no lo pudo hacer porque no pasó la revisión médica. En principio es la única variante que Falcioni tiene en mente para el choque del sábado por la tarde en el sur bonaerense.

Arciero justamente se repone de una molestia y es por eso que su presencia no está garantizada. De todas formas peleará el puesto con Coronel, que llegó al taladro proveniente de Brown de Adrogué.

De esta forma, el equipo que Falcioni tiene pensando poner en cancha el sábado es con: Mauricio Arboleda; Arciero o Gómez; Alexis Maldonado, Luciano Lollo, Franco Quinteros; Jorge Rodríguez, Nery Leyes, Reinaldo Lenis, Jesús Dátolo; Nicolás Bertolo y Junior Arias.