Arboleda vuela hacia el Parque para ser el cuarto refuerzo

“Efectivamente, esta semana estará llegando a Rosario para firmar” , le contestó un importante dirigente rojinegro al requerimiento de Ovación sobre el arribo del arquero. El acuerdo será a préstamo por 1 año y todavía no se conoce si será con cargo y opción de compra. Es cierto que la negociación por Arboleda ya estaba encaminada hace rato, pero la demora de su desembarco y posterior firma generaron un clima de incertidumbre. Más aún, a poco del comienzo de la Copa de la Liga.

Pero esta espera no tuvo que ver con Newell’s sino con Rayo Vallecano, la institución dueña del pase. El club español tuvo un brote de Covid dentro de su plantel (hasta alcanzó al equipo femenino), a principios de enero, lo que trastocó por completo los planes originales. Primero se contagió el suplente Luca Zidane (hijo del genial Zinedine) y recientemente el macedonio Stole Dimitrievski, quien es el titular y recién ayer pudo volver a la convocatoria en la derrota del Rayo por 1-0 ante el Athletic Bilbao. Arboleda estuvo en el banco de relevos, repitiendo presencia como en los últimos encuentros.

“Lo de Arboleda está hecho”, remarcó varias veces Archu Sanguinetti: ahora se convertirá en realidad. El director técnico leproso podrá contar con el arquero al que le puso el ojo desde un primer momento, producto de que lo conoce muy bien de su paso por Banfield.

En el amistoso del sábado ante Patronato, el dueño del arco rojinegro fue Franco Herrera, el juvenil de 18 años que pasó por el seleccionado argentino Sub 16 y que reemplazó a Ramiro Macagno. El exAtlético Rafaela sufrió una distensión en el cuádriceps derecho y no pudo ser considerado para los partidos preparatorios ante el patrón. Alan Aguerre, titular indiscutido en ciclos anteriores, no fue tenido en cuenta por el entrenador Javier Sanguinetti desde el vamos y entrena con la reserva a la espera de alguna oferta que lo satisfaga económica y deportivamente.

Arboleda llegó libre a Rayo Vallecano en septiembre pasado, tras su etapa en Banfield, y en estos casi cinco meses no pudo debutar ni en La Liga (8 veces suplente) ni en la Copa del Rey (3 como relevo). El colombiano tendrá la oportunidad de recuperar en la lepra la continuidad que supo tener en los 6 años defendiendo la camiseta del taladro.

Hoy podría definirse la llegada de Amarilla

gettyimages-1335121315_crop1640653284555.jpg_763428397.jpg ¿Será hoy? En Newell’s hay optimismo por la llegada del atacante de Vélez.

La historia está llegando a su epílogo. Hoy podría conocerse la definición, por sí o por no, sobre la llegada de Luis Amarilla a Newell’s. La lepra ya hizo una oferta por parte del pase del delantero y los números con Vélez están cada vez más cerca, pero no cerrados.

Desde Liniers tasaron el 50% del pase de Amarilla en casi 1.500.000 dólares y desde el Parque elevaron una oferta cercana al millón de dólares. En las últimas horas siguieron avanzando en las conversaciones para zanjar la diferencia, hasta el punto de que hoy habría una charla directa entre el presidente de Newell’s, Ignacio Astore, y su par velezano, Sergio Rapisarda. De ese cónclave seguramente salga la resolución definitiva.

Desde el Parque ya arreglaron los números con el jugador paraguayo y sólo falta ponerse de acuerdo con el fortín. A pesar de que existe un firme interés desde la MLS estadounidense, Amarilla tiene la intención de seguir en una liga competitiva como la argentina para mantenerse en la consideración de Guillermo Barros Schelotto, DT de la selección de Paraguay, quien lo convocó para la venidera doble fecha de eliminatorias ante Uruguay (27 de enero) y Brasil (1 de febrero). Incluso, trascendió desde Liniers que el Mellizo lo llamó para recomendarle que se quede a jugar en Argentina.