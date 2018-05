Directivas. Chamot le da indicaciones a Mauricio Martínez. Hay que ver si el DT lo utiliza como defensor o como volante. Sebastian Suarez Meccia

La chance que se le presenta a José Antonio Chamot viene con un grado de exigencia importante. No porque en lo personal se juegue cosas importantes, sino porque como primera medida tendrá que armar un equipo para visitar el sábado a Arsenal (a las 13.15, con arbitraje de Pedro Argañaraz), pero en el medio debe decidir si pone lo mejor en cancha o preserva algo para no tomar riesgos teniendo en cuenta que un par de días después (el miércoles 9) su equipo se jugará la única carta importante que le queda en el semestre: la revancha frente a San Pablo por Copa Sudamericana. En los dos días de trabajo que tiene al frente del plantel, el Flaco apenas si pudo bajar algunos lineamientos muy generales, pero recién hoy por la tarde comenzarán los ensayos futbolísticos y cuando eso ocurra se sabrá si va a Sarandí con lo mejor que tiene o si se guarda algo.

Que Chamot haya llegado a ocupar el puesto que hoy ostenta es porque las cosas desde lo futbolístico no salieron del todo bien. Y ese es el principal indicador de que tanto los más experimentados como los juveniles estuvieron por debajo de las pretensiones del cuerpo técnico que lideraba Leo Fernández. Lo que se intenta explicar con esto es que Chamot puede tener un panorama más o menos claro, pero para tomar decisiones debe analizar hasta el más mínimo detalle.

No obstante, en el momento que le confirmaron que debía tomar las riendas del primer equipo es muy probable que ya se haya imaginado un equipo para poner en cancha. Pero lo particular de esta situación es el poco tiempo entre un partido y otro. Es que Central necesita los puntos contra Arsenal, pero mucho más necesario le será al club sortear la primera fase de la Copa Sudamericana.

"No me quiero adelantar, sino vivir el día a día. Lo que quiero es sacar lo mejor de cada uno de los jugadores. Tenemos que trabajar sobre el error, pero los jugadores están", destacó el Flaco Chamot tras su primer día de entrenamiento cuando fue consultado al respecto.

El DT habló de un equipo "corto", que le gusta "la figura del enganche", de "no dejar espacios detrás del 5" y de otras cuestiones que, intentará, formen parte de su interinato. Es más, aseguró que ni siquiera piensa en Arsenal, sino en el día siguiente de trabajo. De esto se desprende que la idea o las formas estarán por encima de cualquier nombre. De todas formas, Chamot sabe que el sábado en Sarandí será su primer y gran examen pero lo que ocurra en San Pablo tendrá un sello indeleble.

Así, sin la mínima intención de entregar algún tipo de indicios, el Flaco tiene que tomar la decisión si va a Arsenal con lo mejor que tiene a mano, aún asumiendo riesgos, o proyectando el futuro más allá del sábado.



Cabezas, ahí



Oscar Cabezas es el único jugador que no está a disposición del cuerpo técnico que encabeza José Chamot. El colombiano se recupera de un desgarro que sufrió en cancha de River y podría ser una alternativa para el partido de vuelta de la copa, en San Pablo. Existe un mínimo de posibilidades que pueda llegar para el sábado, pero la intención del cuerpo técnico es preservarlo directamente para la próxima semana. Después, hay que ver si el DT decide que forme parte del equipo en Brasil, pero para ese día seguramente ya estará en condiciones de transformarse en una alternativa más para el entrenador.



Doble turno



El cuerpo técnico metió ayer una jornada en doble turno. Por la mañana hubo algunos trabajos tácticos y a la tarde, pese al mal tiempo, el grupo igual trabajó. Realizó algo de fútbol pero en espacios reducidos. Hoy sería el turno del fútbol formal.



