Anularon la roja de Isgro, que había sido expulsado por tackle alto

Tras el notable triunfo conseguido ante Francia, el último campeón, Los Pumitas tuvieron dos días de descanso y hoy volverán al ruedo, pensando en lo que será el partido del lunes ante Australia en una de las semis del Mundial Juvenil M20 que se disputa en nuestra región.

Y en esas jornadas libres, el staff argentino recibió una buena noticia por parte del comité disciplinario de World Rugby: el wing Rodrigo Isgro, que había sido expulsado el miércoles en el partido ante Francia por un tackle alto al fullback Alexandre de Nardi contraviniendo la Regla 9.13, podrá estar en las semifinales ya que el organismo decidió anular la tarjeta roja que recibió el mendocino tras revisar la acción.

El Comunicado de World Rugby reza: “El wing de Argentina Rodrigo Isgro compareció ante un Comité Disciplinario Independiente de World Rugby presidido por Alan Hudson (Canadá) junto a Donal Courtney (ex referí irlandés) y Ofisa Tonu?u (ex jugador internacional con Samoa y Nueva Zelanda y ex entrenador de Samoa M20) el 13 de junio, 2019 tras haber recibido una tarjeta roja de parte del referí Christopher Ridley en el partido entre Argentina y Francia en el World Rugby U20 Championship el 12 de junio, 2019 en Rosario, Argentina, por un tackle alto sobre el fullback Alexandre de Nardi contraviniendo la Regla 9.13”.

El Comité recibió la evidencia y encontró que, tras un análisis detallado, su tackle fue una reacción, con liberación inmediata y un bajo nivel de peligrosidad con contacto directo con la cabeza de Nardi poco claro, en referencia al “Marco de Toma de Decisión para Tackles Altos de World Rugby”. De esta manera, Isgro quedó habilitado y a disposición del cuerpo técnico.

Hoy, el conjunto argentino volverá al trabajo por la mañana, donde harán sesiones de gimnasio y rugby. Por la tarde, el plantel tendrá libre y por la noche comerán un asado.