Antoniana, un histórico del ascenso

Juventud Antoniana volverá a la Copa Argentina luego de cinco años. En aquella oportunidad, en 2013, un intratable Enrique Triverio le dio la victoria 1-0 ante Tigre por 32avos, consiguiendo la mejor marca de un equipo salteño en dicha competencia -luego caería en 16avos ante Banfield-.

En la presente edición, el antoniano tuvo un buen comienzo de temporada, teniendo en cuenta que eliminó a Gimnasia y Tiro en la primera fase eliminatoria y luego, en la segunda fase, superó a San Jorge de Tucumán para llegar a la fase final, donde ahora tendrá un mano a mano con Central.

El gran referente que tiene el equipo norteño es Juan Pablo Cárdenas, lateral izquierdo devenido en zaguero, quien supo vestir la camiseta canalla entre 2002 y 2004. "Sabemos que vamos a enfrentar a un Central que viene haciendo buenas campañas en la Copa Argentina. Va a ser sumamente difícil por la diferencia de categoría, no es lo mismo un equipo de primera que uno de tercera categoría. Para poder pasar de fase tenemos que están cien por ciento enchufados y esperar que Central no tenga un buen día, sino va a ser muy difícil ganar. Es inusual que se den batacazos en la copa".

Sobre las cualidades del equipo, Cárdenas dijo que la llegada del técnico Gustavo Módica les aportó otra filosofía de juego. "El equipo intenta tocar siempre por abajo y apuesta al juego asociado. No somos como los típicos equipos del ascenso que usan el pelotazo y la segunda jugada como recurso. Módica nos metió la idea de salir jugando y tenemos material para hacerlo.

Por último, el defensor recordó su paso por Central: "Tengo muy lindos recuerdos. Nos fue muy bien con el Flaco Menotti, peleamos arriba hasta que perdimos con Olimpo. Cuando llegó Miguel (Russo) nos acomodamos y tuvimos muy buenas actuaciones. Había grandes jugadores pero, sobre todo, grandes personas. Lamentablemente tuve una lesión de ligamentos que no me permitió seguir en el club. Igual, mi paso fue lindo. Hoy por hoy sigo pendiente de Central, cada vez que juega hago fuerza para que gane".