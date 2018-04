Antidoping para Messi y diez más en Barcelona

El rosarino Lionel Messi y diez de sus compañeros del Barcelona fueron sometidos a un control antidoping sorpresa a dos días de la final de la Copa del Rey ante Sevilla. La página oficial de Internet del club catalán informó ayer que representantes de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte de España (Aepsad) se presentaron ayer en el entrenamiento matutino de Barcelona y practicaron el análisis a Lionel Messi y diez de sus compañeros. Según se dijo, los analizados fueron, además del crack rosarino, Marc-André Ter Stegen, Gerard Piqué, Andrés Iniesta, Paulinho, Jordi Alba, Lucas Digne, André Gomes y Thomas Vermaelen, quienes se sometieron a un control de sangre, mientras que a Samuel Umtiti le tocó también un análisis de orina. La Aepsad es la agencia que se encarga de llevar adelante estos procedimientos a favor del "derecho a participar en una competición sin trampas y en igualdad de condiciones". Por su parte, el chubutense Gabriel Mercado, que mañana enfrentará a Messi en la final de la copa, aseguró ayer que si le pega a Lionel no podrá "volver al país". "Si le pego no puedo volver a Argentina. A Messi no se lo puede parar ni con faltas, le das y sigue queriendo jugar al fútbol. Es eso, el fútbol, siempre quiere hacer un gol y lastimar el arco rival", contó el ex futbolista de River Plate, Racing y Estudiantes de La Plata. "Es el mejor sin discusión. Aparece por cualquier lugar del campo, mete goles, asiste... Ahí va a haber mucho trabajo defensivo, tenemos que estar perfectos, pero tenemos el sueño de un título y eso no nos lo quita nadie", afirmó Mercado. El encuentro entre Sevilla y Barcelona tendrá lugar mañana, a partir de las 16.30, en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid, el nuevo escenario de Atlético y será el atractivo de una jornada en la que también habrá partidos de la Liga española.