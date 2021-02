Antes de jugar con EEUU, Argentina perdió a la mejor jugadora del fútbol local

Este lunes por la noche se confirmó que sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior, un esguince grado 1 del ligamento lateral interno y la lesión del cuerno posterior del menisco externo. Un golpe a la ilusión de la delantera que jugó contra Brasil, Canadá y anhelaba estar contra las campeonas del mundo, EEUU. Igualmente, dejó un esperanzador mensaje en redes sociales, con un escrito al que tituló: "Resiliencia".

Argentina, que en esta ocasión no cuenta en su plantel con jugadoras rosarinas ni de la región, ya que la arquera Vanina Correa no pudo viajar desde España a EEUU, donde de juega la She Belives, por seguir dando positivo de Covid-19, cerrará este miércoles su participación en el tradicional certamen al que fue invitada tras la baja de Japón por la pandemia.

Tras 15 meses (última vez que la selección jugó antes de la explosión del coronavirus), Argentina debutó con una derrota por 4 a 1 el jueves ante Brasil, con Marta entre sus filas, luego cayó ajustadamente en tiempo de descuento ante Canadá por 1 a 0 y este miércoles, desde las 21, irá ante el bicampeón del mundo, EEUU, que cuenta con sus mejores jugadoras, incluidas las fantásticas Megan Rapinoe y Alex Morgan.

