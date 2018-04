Ante las ausencias en ambos, la Lepra es el mayor perjudicado

Newell's tiene menor cantidad de bajas que Boca para el encuentro en La Bombonera. Pero la ausencia de Luis Leal es un problema mayor para Omar De Felippe que el que tiene Guillermo Barros Schelotto para encontrar sustitutos. El portugués es el futbolista de mayor peso en la Lepra, su máximo goleador y el partido de esta tarde se lo pierde por una fibrosis en el bíceps femoral izquierdo. Hoy no hay en el plantel un indiscutido para reemplazarlo. Para cumplir tal función estará Alexis Rodríguez, quien está dando sus primeros pasos en primera. Por el lado del xeneize la cuestión es más sencilla más allá de que se resintió en calidad. Sebastián Pérez y Reynoso ingresarán por el lesionado Wilmar Barrios y el suspendido Pablo Pérez.

Los mencionados en uno y otro equipo no son los únicos ausentes por fuerza mayor. Newell's no cuenta desde hace dos partidos con Bruno Bianchi. El zaguero se desgarró el bíceps izquierdo y en su lugar juega el juvenil Joaquín Varela. Es la misma cantidad de encuentros que falta Brian Sarmiento, cuya fractura en el tobillo izquierdo lo marginó del resto del torneo, siendo reemplazado por Víctor Figueroa.

En Boca, Paolo Goltz sufrió un desgarro y desde la fecha pasada el primer marcador central es Santiago Vergini. Otro desgarrado es el creativo Edwin Cardona. Pero hay buenas noticias. Carlos Tevez se recuperó de un traumatismo de la rodilla derecha y regresará al equipo de la Ribera. Y Cristian Pavón también será titular después de estar en duda por una sobrecarga muscular.

Es indudable que no es lo mismo que juegue un suplente. Quedó en evidencia en Boca desde la lesión de Darío Benedetto en noviembre de 2017. El goleador todavía sigue afuera de las canchas. Y el local también debilitó la generación de juego desde que Fernando Gago se rompió los ligamentos cruzados en octubre pasado. La ventaja del xeneize es que siempre hay un futbolista a mano, aunque no rinda lo mismo.

No es el lujo que pueda darse Newell's. No le sobran jugadores y la falta de Leal afecta al equipo. Lleva 7 goles en el torneo, la mayoría de los cuales sirvieron para que Newell's obtenga la victoria. Sarmiento, afuera del equipo, lo sigue con 4 tantos. Más atrás aparece uno sólo con dos goles entre los que jugarán hoy: Joaquín Varela. Exceptuado el portugués, la cuota goleadora de los que se presentarán en la Bombonera es exigua. El hecho de que no pueda estar la Pantera es una preocupación.

De Felippe intentó resolver la falta de Leal contra Paranaense en la Copa Sudamericana ubicando a Daniel Opazo de único punta. Lo prefirió por sobre Alexis Rodríguez, otro de los que se mencionaba como potables candidatos a ingresar. El neuquino no anduvo bien. También fue irregular en el partido siguiente, contra Talleres, cuando le tocó entrar al final del segundo tiempo a partir de que Leal se resintió de la lesión.

Ese día Alexis Rodríguez fue titular por primera vez actuando de mediapunta. Hoy le tocará moverse bien arriba. El mellizo de Denis debutó en noviembre de 2017 y tiene apenas cinco encuentros en la máxima categoría, incluida la Sudamericana. Es la mejor demostración de la diferencia que existe en cuanto a las opciones de recambio entre Newell's y Boca.