Con la final de la Copa Libertadores a la vuelta de la esquina (se jugará, por ahora, el sábado 10 y el sábado 24), el presidente de Boca, Daniel Angelici, y de River, Rodolfo D'Onofrio se vieron las caras en #DeboDecir. Allí coincidieron en que las idas y vueltas con respecto a la posibilidad de llevar o no público visitante los dejaron confundidos y un poco en off side.

La confirmación. En un momento la pregunta de Novaresio fue categórica: "Entonces, ¿no habrá visitantes en Boca-River?". "No", respondieron en conjunto. Por otro lado, también adelantaron que este lunes solicitarán que se reprogramen las fechas de ambos encuentros para el domingo 11 y el domingo 25 por respeto a la comunidad judía, que ese día cumple con el shabat, un ritual de descanso semanal.

Qué dijo Angelici. "Coincidimos con D'Onofrio que esto se debería haber manejado de otra manera", expresó el presidente de Boca. "Esto se tendría que haber previsto de otra manera y no puede ser que nos enteremos todo sin que nadie pueda consultar con nosotros", agregó. Acerca de la posibilidad de llevar o no público visitante, Angelici dijo que no estaba de acuerdo con la iniciativa porque "no alcanzan 2 o 3 estadios. Muchos socios van a quedar afuera".

Angelici Donofrio

Qué dijo D'Onofrio. El presidente de River coincidió con su par y aseguró que "un día se levantó con un cambio de fecha, otro día con la novedad de los visitantes. Nunca nadie nos avisó nada". Al igual que Angelici, dijo que no está de acuerdo con que haya público visitante.

Embed D'Onofrio y Angelici en la mismo lado sobre el público visitante en la Libertadores: "Esto se debería haber manejado de otra manera"https://t.co/8K3x153Kp8 pic.twitter.com/c7P9S1U1jK — A24.com (@A24COM) 5 de noviembre de 2018

Por qué quieren cambiar la fecha. "Boca fue el primer club de Argentina en instalar un Boca kosher en el estadio y es increíble la cantidad de socios que nos agradecen por ello", afirmó el titular xeneize. Y su par de River opinó en el mismo sentido. "Tenemos el mismo pedido, que el partido se traslade al domingo", admitió.