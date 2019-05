Angelici se opone al cambio y dijo que no hay consenso

No fueron pocos los medios de comunicación que ayer titularon sin dobles lecturas que se eliminaron los promedios en la Superliga para la próxima temporada. Ovación reflejó un “Avance para sacar los promedios”, pero aclaró que habrá que esperar para su aprobación. Sí hubo coincidencia general en que en la reunión informal llevada a cabo el martes en un hotel céntrico de Buenos Aires, los dirigentes del fútbol argentino se mostraron proclives a eliminarlo como nunca antes había pasado. También se dijo que la presencia del presidente de Boca y vice de la AFA, Daniel Angelici, en la reunión avalaba una postura a la que sólo había que llevarla a la próxima reunión del comité ejecutivo para acelerar su implementación. Pero ayer fue el propio titular xeneize quien puso un freno a la iniciativa y dijo claramente que lo ve posible pero “de acá a dos o tres años”. Si así fuera, la preocupación por el descenso seguiría preocupando sobremanera a Newell's y Central, que arrancan último y penúltimo en esa tabla.

Angelici dio una entrevista al canal CNN y allí anduvo sin eufemismos: “Los promedios se tienen que cambiar dentro de dos o tres años. Es difícil sacarse la camiseta del club, pero hay que trabajar en un nuevo reglamento para dentro de un tiempo”, dijo. Esa declaración sin dudas baja las expectativas de que se quiten en lo inmediato y en todo caso habrá que ver qué pasa en la próxima reunión del comité ejecutivo de la Superliga, que sería el miércoles que viene. Si el tema se toca, será un avance, sino será una muestra de que las palabras de Angelici se traducirán en una dilatación, que obviamente no beneficiará a los clubes rosarinos.

Además el presidente de Boca, en el mitín del jueves, trajo más polémica cuando expresó que los dirigentes de los clubes “firmamos un reglamento de la Superliga que ni siquiera hemos leído” y expresó además que “no concuerdo con que el primer castigo sea la quita de puntos".

Pero esa cuestión de la quita de puntos derivó en la de los promedios y Angelici relató que “hubo siete y ocho clubes que estuvieron presentes en la reunión, de los que arrancan comprometidos, que expresaron su preocupación por el promedio. Yo lo que dije que eso era un tema consenso, que cuando uno quiere cambiar un reglamento no puede ser por necesidad porque nos vamos a equivocar. Si hay que discutirlo no hay problemas, pero cualquiera que se cambie tiene que ser de acá a dos años o tres. No puede ser ahora ya, no vamos a trabajar bien así”. Y puntualizó: “Es difícil sacarse la camiseta del club, yo los entiendo, sobre todo en localidades donde si perdés la categoría te tenés que mudar”.

"Si querés hacer ahora el cambio, querés hacer un traje a medida para conveniencia de unos pocos", agregó. "Hubo doce clubes en la reunión, faltaron otros doce y no hay que llevar esto a una votación que divida al fútbol".