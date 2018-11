Angelici quiere una práctica abierta para los hinchas

Boca hará el jueves de la próxima semana una práctica abierta para sus hinchas antes de la final de la Copa, anunció ayer el presidente del club de la Ribera, Daniel Angelici. "Haremos un entrenamiento en La Bombonera el jueves que viene para que todos los hinchas puedan venir a alentar al equipo", dijo.

"Tengo que hablar con el comité de seguridad para pedir el permiso, el lunes lo vamos a gestionar. Es un pedido de muchos socios por las redes sociales y me parece bien. Ya lo hablé con el cuerpo técnico y después de la práctica los jugadores se irán a la concentración", agregó.

Angelici también habló de la requisa que se hizo en el vestuario de River antes del choque de ida en La Bombonera: "No lo sabía en su momento y no estoy de acuerdo. Lo que hagan puertas adentro del vestuario es tema de ellos, me parece excesivo. Ahora esperamos que lo hagan con nosotros así es equitativo y no le damos tanta trascendencia", enfatizó.

Por otra parte, el plantel de Boca se entrenó ayer y Guillermo no paró un posible equipo para enfrentar mañana, a las 17.10, a Patronato. Sí está confirmado que volverá a la titularidad en el arco Esteban Andrada, recuperado de la rotura de su maxilar inferior que sufrió en el partido ante Cruzeiro por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Un posible once podría ser con: Andrada; Peruzzi o Buffarini, Goltz, Balerdi y Más; Almendra, Gago y Reynoso o Zárate; Espinoza, Tevez o Zárate y Cardona.