Angelici cruzó a Benedetto

El presidente Daniel Angelici habló sobre la salida de Boca de Darío Benedetto, ante una posible oferta del Olympique de Marsella y subrayó que el jugador "no transmitió que se quiera ir, sí que, como dice su agente, en caso de existir algo desde Europa, que lo analicemos". En ese marco sostuvo que "tiene que ser algo bueno para el club. Tiene que ser una oferta cercana a la cláusula de rescisión (21 millones de euros). No queremos tener jugadores que no quieran estar en el plantel".

"Los jugadores, con los representantes, saben las ofertas antes que nosotros, por eso nuestra obligación es ver alternativas. No sería fácil suplir la categoría del Pipa", agregó Angelici, quien luego afirmó: "Si llega una oferta buena de un club de Europa la aceptaremos. Si después el jugador o quien fuera me plantea que se quiere ir, no lo voy a retener, ya hicimos el esfuerzo mejorando el contrato. Igual no sé cuantos clubes europeos pueden pagar mejor que Boca".

Además, dijo que "no me gusta que se haya generado todo esto. Quiero que estos días esté concentrado entrenando. Tuvo un problema en la espalda por el cual no estuvo al cien por ciento. El tiene que seguir jugando y aprovechar el momento".

También se refirió al mercado de pases: "Por el único que me llegó una oferta es por Cristian Pavón y la rechacé porque no me convenía vender un porcentaje del jugador. Con respecto a incorporaciones, lo de Eduardo Salvio está parado, ellos quieren vender una parte del jugador y nosotros un préstamo. Con respecto a Ian Hurtado, ya le dimos a Gimnasia una propuesta y ellos esperan una contestación de la Sampdoria que también lo quiere".

Hoy, a las 20, Boca jugará su primer partido amistoso del semestre ante América en el estadio de New Jersey, partido que será televisado por Fox Sports Premium.