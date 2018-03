Angelici aseguró que "ya no habrá privilegios"

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, criticó duramente al plantel y al cuerpo técnico tras la derrota del miércoles frente a River por 2-0, en Mendoza, por la final de la Supercopa Argentina. "Boca no puede dar esa imagen. Se acabaron los privilegios para todos", expresó el mandamás xeneize.

Angelici apareció ayer en la práctica en Casa Amarilla, cerca de las 11, y mantuvo una ríspida charla con los jugadores, en la cual les recriminó la actuación que tuvieron en el superclásico copero, tanto desde lo anímico como desde lo futbolístico.

No sólo eso, sino que también apuntó sus dardos contra el cuerpo técnico por el planteo y los cambios que hizo en el partido en Mendoza. La cara enojada que se vio en la transmisión del partido se tradujo en un fuerte descargo contra los protagonistas.

Frente a esta situación, allegados al presidente confiaron que más allá de los términos o expresiones que trascendieron, Angelici les dijo tanto a los jugadores como al cuerpo técnico que "se acabaron las concesiones y privilegios para todos".

El dirigente además les dio una última oportunidad a todos: "Ahora tienen que viajar todos y traer los tres puntos de Tucumán y ganar la Superliga y la Copa Libertadores, para devolverle una alegría a los hinchas".

Después del monólogo en el vestuario, Angelici charló a solas con Carlos Tevez y el diálogo fue fluido como siempre. Y se juntó con Guillermo Barros Schelotto, con quien quedó claro que la relación entre ambos no pasa por su mejor momento. Hubo una conversación aparte entre los dos, sobre lo que pasó y lo que vendrá.

Hay que recordar que Angelici minimizó los reclamos del Mellizo el martes pasado, por la demora de tres horas en la salida del avión que llevó al plantel a Mendoza ("los aviones se retrasan, suele pasar"), y en esa línea se inscribiría otra de las frases fuertes dichas ayer en el vestuario: "Estoy harto de las quejas".

El mandatario también se había reunido previamente con los entrenadores de la reserva, Rolando Schiavi y Hugo Ibarra, en una cancha lindera a la que utilizaron los jugadores de primera.

Como si fuera poco, Angelici lanzó otras frases que también calaron hondo en el plantel. "No vine ayer (por el jueves) porque si venía tenía que echar a varios de ustedes. No pueden jugar así, jugaron como si fuese un partido de verano. ¿No se dieron cuenta de que era una final? Boca no puede dar esa imagen. No me va a temblar el pulso si tengo que echar a alguien", fue parte del duro discurso que, según trascendió, dio el presidente. Por lo visto, la derrota ante River pegó fuerte.