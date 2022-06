Ángel Di María se aleja de Barcelona y ahora su destino aparecería incierto

Algunos medios españoles indicaron este miércoles que la chance del arribo del ex canalla se diluyó, aunque otros aún no dan por caída la operación. La idea de volver a Central después del Mundial sigue latente

La llegada del ex Central Ángel Di María, figura del seleccionado argentino, a Barcelona comenzó a diluirse este miércoles debido a que los catalanes insistirán en la contratación del brasileño Rapinha, de Leeds United inglés y que juega en el mismo puesto, según indicaron algunos medios españoles. Otro no dan por descartada la posibilidad del arribo de Angelito. En el medio también depende de la duración del contrato, ya que la idea del jugador es volver a Central.

Según el mismo medio que sigue el día a día de Barcelona la razón fundamental que inclina al club a optar por Raphina es la edad, ya que el brasileño tiene 25 años y el rosarino 34.

Embed

"Si bien en Barcelona agradecen que Di María, un futbolista de calidad y prestigio, que esté entusiasmado por sumarse al club es evidente que su llegada sería pensando únicamente en el corto plazo", añadió Mundo Deportivo.

En tanto, en Juventus de Italia "no cayeron bien" los "coqueteos" de Di María con Barcelona y por eso pese a que era la principal opción ahora Angelito pasó a segundo plano y buscarán a Doménico Berardi, de Sassuolo, según publicó el periódico Tuttosport.

"Pasa por mi cabeza volver a Central"

"No tengo nada en la cabeza, estoy enfocado en la selección. Después se verá qué es lo que pasa. Lo principal es que mi familia esté bien. Ya pasé por grandes clubes, mi familia me bancó y me siguió a todos lados. Intentaré buscar un lugar donde ellos estén felices y yo me sienta contento", expresó Di María en TyC Sports.

El zurdo, que llegó este lunes a Rosario, también habló de la chance de retornar al fútbol argentino. "Estoy en un buen momento y siento que estoy para seguir estando y disfrutando en Europa antes del Mundial. Pasa por mi cabeza volver a Central, es algo que siempre dije y quiero cumplir. Jugué muy poco allí, no tuve la posibilidad de poder disfrutar y dar el máximo. Sí, mucha gente me dice que soy un referente y que demostré que salí de ahí, pero quiero volver y demostrarlo", sostuvo.